Neu: MyFritzApp kann Dateien in FritzNAS Umbenennen oder Löschen

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat für die Kompagnon-Apps MyFritz und FritzApp Smart Home für das iPhone neue Updates herausgegeben. Damit wird nun unter anderem das Umbenennen und Löschen von Dateien in FritzNAS von unterwegs möglich.

Was kann die MyFritzApp?

Änderungen MyFritz App Version 2.8.0 Neu:

Unter "Heimnetz" werden in der grafischen Übersicht beim Antippen des Mesh-Masters, Mesh-Repeaters oder Fritz Powerline-Gerätes Detailinformationen angezeigt



Umbenennen und Löschen von Dateien in FritzNAS

Verbesserung:

Darstellung mit neuer Schriftart



Aktualisierte Darstellung von FritzNAS

Zusammenfassung FritzApp Smart Home

Reines Wartungsupdate mit "diversen Detailverbesserungen"

AVM bittet um Feedback

Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche willkommen

Die MyFritzApp bekommt mit dem Update die meisten Änderungen und interessante neue Optionen. So kann man mit der neuen Version 2.8.0 jetzt ab sofort nicht nur Dateien in FritzNAS ändern, sondern auch verschiedene Detailinformationen für Geräte unter dem Reiter "Heimnetz" aufrufen und sich so auch unterwegs über Details aus dem Netzwerk informieren.Außerdem verbessert AVM die Darstellung mit einer neuen Schriftart und starte eine aktualisierte Darstellung von FritzNAS. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Das zweite Update gibt es für die FritzApp Smart Home für iOS-Nutzer. Die neue Version 1.6.7 ist ein reines Wartungsupdate. Laut dem Changelog enthält es "diverse Detailverbesserungen" - mehr wurde nicht verraten. Laut AVM gibt es mit jeder Aktualisierung auch sicherheitsrelevante Änderungen, daher werden beide App-Updates allen Nutzern empfohlen. Die neuen Versionen stehen ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den Apple App-Store bereit (Links am Ende des Beitrags).Die MyFritz-App dient dem Zugriff auf die FritzBox zu Hause und unterwegs. In der App kann man sich zum Beispiel über eingehende Anrufe informieren und Sprachnachrichten abhören. Zudem besteht Zugriff auf Daten, die auf der FritzBox gespeichert wurden, wie beispielsweise Fotos. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.