Verpacktes Super Mario-Spiel von 1985 erzielt 660.000 Dollar-Rekord

Mit einem Endgebot von 660.000 Dollar ist am Karfreitag ein original ver­packtes "Super Mario"-Computerspiel für NES aus dem Jahr 1985 verstei­gert worden. Die Auktion knackt den Rekord für das teuerste je verkaufte Spiel - das ebenfalls aus der Super Mario-Reihe stammte.

Kein Schnäppchen, aber mit Wertsteigerung

Absoluter Bestseller

Anbieter des super-selten Spiels war wieder einmal Heritage Auctions. Bei Heritage Auctions kamen in den letzten Jahren schon einige original verpackte Computerspiele unter den Hammer. Dabei erzielten einige Exemplare wirklich verrückt hohe Preise - wir berichteten . Nun gibt es einen neuen Weltrekord. Ein original verpacktes Super Mario Bros. für NES wurde für 660.000 Dollar verkauft - umgerechnet also für mehr als 561.000 Euro.Das Auktionshaus hatte im Vorfeld der Versteigerung dabei schon einiges dafür getan, dass dieses Spiel kein Schnäppchen wird. Man hat die Historie der Original-Games verfolgt und hatte erklärt, dass sie bisher noch nie einen solchen "Schatz" im Angebot hatten:Wie viele Exemplare es überhaupt von dem Spiel noch gibt, ist unbekannt. In einem solchen oder ähnlichen Zustand werden es aber nur sehr wenige sein. Das Original "Super Mario Bros." hat sich in seiner langen Geschichte mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Es startete bereits in der Mitte der 1980er Jahre. Der neue Käufer spekuliert dabei sogar noch auf eine ordentliche Preissteigerung. Beim Auktionator ist zu lesen, dass man das Spiel von ihm erwerben könne - das neue Startgebot liegt bei 990.000 Dollar.Da es die einen oder anderen verrückte Sammler gibt, die bereit sind, sehr viel Geld für alte Computerspiele und seltene Ausgaben zu zahlen, geht der Preis nun in die Höhe.