Kuriose Anekdote: Steve Jobs wollte keine SIM im Original-iPhone

Derzeit ist der iPod-Entwickler und Ex-Apple-Mitarbeiter Tony Fadell in bester Plauderlaune und verrät immer weitere Anekdoten über die Entwicklung des ersten iPhones. Nun bestätigt er, dass Steve Jobs nicht vorhatte, seinem iPhone einen SIM-Kartensteckplatz zu verpassen.

Die SIM-Karten bleibt - aber wie lange noch?

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins 9to5mac hervor. Tony Fadell, auch gern "Vater des iPod" genannt, gehört zu den wohl einflussreichsten Mitglieder des ursprünglichen iPod- und iPhone-Designteams. In einem Interview mit dem Computer History Museum enthüllt er jetzt weitere Details über die Entwicklung des ursprünglichen iPhones - und einige Einzelheiten sind wirklich kurios. Das Interview wurde im Rahmen einer Medientour zur Promotion seines neuen Buches "Build" geführt.Steve Jobs Vision vom iPhone war es laut Fadell, dass es ein komplett nahtloses Gerät sein sollte. Das bedeutete aber auch, dass es ursprünglich keinen SIM-Kartensteckplatz hatte. Die Optik war dabei das eine. Jobs wollte aber auch gleichzeitig die CDMA-Mobilfunktechnologie nutzen, mit der Telefone eine Verbindung zu Mobilfunkmasten herstellen können, ohne eine SIM-Karte zu benötigen. Der damalige CEO war der Meinung, dass dies das Design ohne SIM-Kartenfach ermöglichen würde. In dem Interview verriet Fadell, dass Jobs daher entschied, den zunächst angelegten SIM-Karten-Slot aus einem frühen Prototyp wieder zu entfernen.Fadell erinnerte sich daran, dass er dem verstorbenen Apple-Mitbegründer anhand vorhandener Marktdaten beweisen musste, dass das daraus resultierende CDMA-basierte Design zu einer geringen Akzeptanz führen würde. Der CDMA-Standard nicht so weitverbreitet wie der GSM-Standard. Als Jobs das erste iPhone dann Anfang 2007 vorstellte, war der SIM-Kartensteckplatz dann wieder vorhanden und ist es noch heute. Ab dem Jahr 2018 setzte Apple dann zusätzlich auf die eSIM.