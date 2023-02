Pyka Pelican Cargo: Batterie-elektrisches Frachtflugzeug vorgestellt

Eine Elektrifizierung der Luftfahrt gilt als schwierige Sache - allerdings gibt es im kleineren Maßstab dann doch beachtenswerte Fortschritte. So hat ein Startup jetzt das nach seinen Angaben größte batterieelektrische , autonome Frachtflugzeug vorgestellt.

Pyka Pelican: Luft-Fracht mit Batterie-Antrieb wird machbar

Einfach zu bedienen

Allerdings ist auch das größte System dieser Art letztlich klein im Vergleich zu massiven konventionellen Frachtfliegern: Das vom Unternehmen Pyka entwickelte Pelican-Flugzeug kann eine Nutzlast von rund 180 Kilogramm befördern und bringt es auf eine Reichweite von etwa 320 Kilometern. Damit ist es sicher keine Alternative für den Transport größerer Warenmengen, kann aber in bestimmten Nischen durchaus einen echten Vorsprung bieten.Da das autonome System kein Cockpit benötigt, dient faktisch der gesamte Rumpf als Laderaum. Angetrieben wird das Flugzeug von vier Rotoren, die inklusive ihrer Elektromotoren an den Tragflächen untergebracht sind. Sie beziehen ihre Energie von einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 Kilowattstunden.Der kleine Frachtflieger orientiert sich mit GPS-Empfänger und Lidar-Sensoren in seiner Umgebung. Für Starts und Landungen sollte eine Rollbahn von rund 180 x 17 Metern zur Verfügung stehen, wie sie auf zahlreichen kleineren Flugplätzen zu finden ist. Mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde Reisegeschwindigkeit ist der Pelican zwar nicht überragend schnell, kommt aber trotzdem deutlich zügiger voran als ein landgebundenes Lieferfahrzeug.Das System dürfte sich vor allem bei Aufgaben bewähren, bei denen kleinere Frachten kurzfristig und flexibel an einen bestimmten Ort gebracht werden sollen. Die Palette kann hier von medizinischen Produkten bis hin zu Ersatzteilen reichen. Das ganze System soll für den Nutzer recht einfach zu bedienen sein, sodass etwa Logistik-Unternehmen einen Pelican anschaffen und mit einer kurzen Schulung der Mitarbeiter selbst zum Einsatz bringen können.