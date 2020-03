Sky kündigt neuen Pop-Up-Sender "Sky Cinema Harry Potter HD" an

Sky hat ein neues Extra angekündigt : Vom 9. bis zum 26. April wird ein neuer Pop-up-Channel namens "Sky Cinema Harry Potter HD" alle Filme der Saga zeigen. Dazu gibt es "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen".

Pop-up Channel zu Ostern

Mehr neues im März

In der aktuellen Übersicht

Sky

Zu Ostern startet "Sky Cinema Harry Potter HD", bei dem erstmals im deutschen Fernsehen alle Filme der "Harry Potter"-Saga zusammen mit "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" gezeigt werden. Laut der Ankündigung werden die Filme in brillanter UHD- Qualität ausgestrahlt.Alle Teile werden rund um die Uhr auf dem Pop-up Channel zu sehen sein, wobei der Harry-Potter-Sender dann für kurze Zeit das Sky Cinema Special ersetzt. Alle Filme gibt es im Archiv als On Demand. Sie sind auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar. Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland: "Bei Sky gibt's in diesem Jahr zauberhafte Ostern. Film-Fans können sich auf alle ‚Harry Potter‘-Hits freuen und dorthin zurückkehren, wo alles mit dem legendären "Harry Potter und der Stein der Weisen" begann, bevor sie den neuesten Film der Wizarding World genießen."Über zwei Wochen lang präsentiert "Sky Cinema Harry Potter HD" die Kinofilme: Der Pop-Up-Sender läuft vom 9. bis 26. April und ersetzt in dieser Zeit das Sky Cinema Special.Bis dahin gibt es aber noch die eine oder an­dere interessante Neuvorstellung bei Sky. Dazu gehört die neue Sky Original-Serie "Zero­Zero­Zero" (Wie Kokain die Welt beherrscht). Die Serie die nach dem Bestseller von Roberto Saviano in acht Teilen im Reportagenstil gedreht ist, startet ab dem 26. März. Kurze Zeit später startet dann die dritte Staffel des HBO-SciFi-Megahits "Westworld" mit Aaron Paul ("Breaking Bad", ab 30. März). Bei den Kinofilmen kommen noch einmal über ein Dutzend neue hinzu.Darunter sind "Spider-Man: Far From Home", "Men in Black: International" und "Godzilla: King of the Monsters", die als exklusive Premieren bei Sky starten.