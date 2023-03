Disney+ Preiserhöhung: Mehrheit akzeptiert die steigenden Kosten

In den USA standen Disney+-Kunden vor der Wahl: Preiserhöhung in Kauf nehmen oder zum gleichen Preis mit Werbung weiter streamen. Analysten zufolge sollen sich mehr als 90 Prozent für eine höhere Grundgebühr entschieden haben. Ein Vorbote für Deutschland?

Für ein werbefreies Streaming verlangt der Micky-Maus-Konzern in den USA mittlerweile 10,99 US-Dollar. Das im Dezember 2022 eingeführte Disney+-Abo mit Werbeunterbrechungen gibt es hingegen für die bekannten 7,99 US-Dollar. Statt Bestandskunden die Preiserhöhung automatisch aufzudrücken und sie in das teure Premium-Abonnement zu führen, konnten die Amerikaner selbst wählen, mit welchem Tarif sie Disney+ weiter beziehen wollen.Wie die auf Abonnements spezialisierten Analysen des Unternehmens Antenna (via Wall Street Journal ) prognostizieren, sollen sich 94 Prozent der Disney+-Kunden für ein Streamen ohne Werbung entschieden haben und damit auch für die Preiserhöhung. Disney selbst wollte die Zahlen bisher weder bestätigen noch dementieren. Sollte die Akzeptanz allerdings wirklich so hoch ausfallen, würden die Amerikaner ein deutliches Zeichen signalisieren: Es ist Luft nach oben.Die letzte Preiserhöhung in Deutschland wurde vor mehr als zwei Jahren vorgenommen. Im Februar 2021 stieg der Preis von monatlich 6,99 Euro auf 8,99 Euro bzw. von 69,99 Euro auf 89,90 Euro pro Jahr. Einen werbefinanzierten Tarif hat Disney+ hierzulande bisher nicht vorgestellt, stellte allerdings in Aussicht, sein "günstigeres" Abo zeitnah auch in Regionen außerhalb der Vereinigten Staaten einzuführen.Nach dem scheinbaren Erfolg am Heimatmarkt dürfte der Konzern die mögliche Einführung direkt mit einer passenden Preiserhöhung verknüpfen. Preise von monatlich 11,99 Euro wären in Deutschland durchaus denkbar.