Amazon Echo Dot Kids kommt nach Deutschland, Vorbestellung gestartet

Amazon startet jetzt auch in Deutschland und Österreich seinen kinderfreundlichen smarten Lautsprecher " Echo Dot Kids ". Diese Kinder-Version basiert auf dem 2022er-Echo Dot und kommt in zwei niedlichen Designs. Außerdem sperrt Amazon anstößige Wörter und Spracheinkäufe.

"Wir freuen uns, dass Echo Dot Kids nun auch in Deutschland und Österreich verfügbar ist und Kinder mit Alexa Spaß haben, aber auch lernen können", sagt Eric Saarnio, VP Amazon Devices EU. "Millionen Kinder und Eltern auf der ganzen Welt hatten bereits Freude an Amazon Kids. Mit Echo Dot Kids, Amazon Kids und Amazon Kids+ für Alexa wissen Eltern, dass ihre Kinder ein alters- und familiengerechtes Erlebnis erhalten. Sie können beispielsweise Hörbücher hören, Fragen stellen oder Kinder-Skills nutzen - all das in einer kindersicheren und geschützten Umgebung."

Preise und Verfügbarkeit

Damit Kinder auch ohne Aufsicht mit dem Echo Dot Kids interagieren können, gibt es umfangreiche Kinderschutzfunktionen und eine kindergerechte Alexa. Die Sprachassistentin bekommt extra Skills für Kinder und bietet nur Zugang zu Fragen und Antworten, die man in bestimmte Lernthemen einordnen kann.Bei Echo Dot Kids hat man die Wahl zwischen einem Lautsprecher im Eulen- und im Drachen-Design. Der Echo Dot Kids kommt mit einer Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie. Amazon tauscht das Gerät in der Zeit kostenlos um, falls das Gerät kaputtgehen sollte. Zudem startet bei Kauf eine einjährige (so lange kostenfreie) Mitgliedschaft für Amazon Kids+. Dieses Abo bietet unter anderem Zugriff auf die kindergerechte Medienbibliothek, inklusive einer großen Auswahl an Alexa-spezifischen Inhalten wie kinderfreundlichen Hörspielen, Hörbüchern oder Premium Skills.Eltern können für den Lautsprecher Zeitlimits einrichten und weitere Kindersicherungs-Funktionen nutzen. Schon bald soll zudem ein ganz besonderer kostenfreier Radiosender für Kinder in Deutschland starten: Amazon verspricht werbefreie Musik und Infos von Radio Teddy inklusive Spaß Channel oder Kindergarten-Hits. Echo Dot Kids kann ab sofort zum Preis von 69,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt laut Amazon am 20. Oktober.