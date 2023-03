Frieden in der Cloud: Microsoft kurz vor Einigung mit Hosting-Anbietern

Microsoft steht offenbar kurz davor, sich mit einer Reihe von konkurrierenden Anbietern von Cloud-Hosting-Lösungen zu einigen. Der Konzern kann so die Bedrohung durch ein von den Wettbewerbern angestrebtes Kartellverfahren weitestgehend aus der Welt schaffen.

Einigung könnte noch diese Woche bekannt gegeben werden

Zusammenfassung Microsoft & OVH arbeiten an einer einvernehmlichen Lösung.

Einigung mit OVH, Aruba & Danish Cloud Community in Sicht.

Amazon-Beschwerde gegen Microsoft wird separat verfolgt.

Amazon wirft Microsoft Marktbeherrschung vor.

Microsoft kann Kartellverfahren weitestgehend aus der Welt schaffen.

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der beteiligten Firmen berichtet, arbeiten Microsoft und der französische Hoster OVH derzeit darauf hin, eine einvernehmliche Lösung rund um das drohende Wettbewerbsverfahren der EU zu finden. Auch mit zwei anderen Hosting-Anbietern aus einer ursprünglich mit Beteiligung von Amazon gegründeten Initiative gegen die angebliche Übermacht von Microsoft bei Cloud-Diensten laufen derzeit entsprechende Gespräche.Schon in dieser Woche könnten OVH, Aruba und Danish Cloud Community eine Einigung mit Microsoft bekannt geben, in deren Rahmen sie ihre Kartellbeschwerden gegen den US-Softwarekonzern zurückziehen wollen, so der Bericht. Die Mitbewerber hatten bei der EU Beschwerde eingereicht, weil sie Microsoft einen Missbrauch seiner Marktmacht bei Cloud-Diensten vorwarfen.In den Beschwerden hieß es, dass Microsofts Verträge und Geschäftspraktiken dafür sorgen würden, dass Kunden des Unternehmens kaum noch eine Möglichkeit hätten, zu anderen Anbietern zu wechseln. Hauptthema war der Vorwurf, dass Microsofts Cloud-Dienste rund um Azure, Office, Windows und andere Produkte fast nur auf den Servern der Redmonder genutzt werden können, nicht aber auf anderen Plattformen.Eine von Amazon eingereichte Wettbewerbsbeschwerde gegen Microsoft soll bei der EU laut dem Bericht separat weiterverfolgt werden. Die beiden Großkonzerne stehen seit einiger Zeit im Clinch, weil Amazon mit der AWS Cloud selbst als einer der größten internationalen Cloud-Hoster aktiv ist. Das Unternehmen wirft Microsoft ebenfalls vor, durch sein Verhalten eine marktbeherrschende Stellung erlangt zu haben, durch die Konkurrenten benachteiligt werden.