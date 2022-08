Unvorhersehbare Abstürze: Microsoft 365-Update zurückgezogen

Microsoft hat ein zum August-Patch-Day veröffentlichtes Update für Microsoft 365 wieder zurückgezogen. Nutzer hatten berichtet, dass nach der Aktualisierung Office-Anwendungen plötzlich abstürzen. Das Problem betrifft nur bestimmte Versionen von Microsoft 365.

Auf Version 2205 zurücksetzen

Rollback im Gange

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und verweist dabei auf das Microsoft Answers-Forum , wo sich Betroffene zu den Problemen nach dem Update äußerten. Auch bei Reddit werden die Fehler nach dem Patch-Day diskutiert.Der Fehler kam nach dem regulären Update im monatlichen Enterprise Channel für Microsoft 365 auf. Betroffen ist, soweit das derzeit bekannt ist, die Version 2206 und damit der Build 15330.20298. Sobald ein Nutzer versucht, eine Kontaktkarte zu öffnen oder den Mauszeiger über dessen Namen oder Foto in E-Mails, Kommentaren oder freigegebenen Dokumenten zu bewegen, stürzt die Anwendung mit den Ausnahmefehlern 0xc0000005 oder 0xc0000374 ab. Das tritt unter anderem bei Excel, Word, PowerPoint und Skype for Business auf.Laut Berichten handelt es sich um ein weitverbreitetes Problem, das nur durch ein Downgrade auf die vorherige Version 2205 behoben werden kann. Man muss also auf einen Build von Ende Juli zurückkehren.Microsoft ist sich des Problems bewusst und hat eine entsprechende Bestätigung veröffentlicht. Es heißt, Microsoft habe das Update zurückgezogen und arbeitet an der Fehlerbehebung. Die Auswertung der Diagnosedaten dauert noch an, da die Ursache der Absturzprobleme noch nicht gefunden sei. Laut Günter Born wurde das Update nicht nur in der Verteilung gestoppt. Microsoft führt demnach bereits ein Rollback-Update aus, setzt also die schon aktualisierten Geräte per Windows Update-Funktion wieder zurück, wenn diese Funktion von den Administratoren freigegeben wurde.