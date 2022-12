Event bestätigt: Nvidia RTX 4070 Ti und neue Laptop-GPUs kommen

Nvidia nimmt die CES 2023 zum Anlass für ein weiteres "GeForce Beyond"-Event. Experten erwarten am 3. Januar nicht nur die Vorstellung neuer Laptop-Grafikkarten der RTX 40-Series, sondern auch die Einführung der GeForce RTX 4070 Ti als Neuauflage der RTX 4080 (12 GB).

Rebranding: RTX 4080 12 GB als RTX 4070 Ti

Preise und Verfügbarkeit

Wie die Kollegen von Videocardz berichten, dürfte Nvidia seinen Fokus auf die mobilen Ableger mit Ada Lovelace-Architektur legen, die voraussichtlich in Form der RTX 4050, 4060 und RTX 4070 sowie den High-End-Modellen RTX 4080 und RTX 4090 erscheinen werden. Erst vor wenigen Tagen sind erste Benchmarks durchgesickert, die der mobilen RTX 4080 ein Leistungsplus von mindestens 30 Prozent gegenüber der RTX 3080 Ti für Laptops respektive einen 42-prozentigen Vorsprung im Vergleich zur RTX 3080 Mobile attestieren.Ein deutlich kontroverseres Thema könnte Nvidia mit der lang erwarteten GeForce RTX 4070 Ti anschneiden, die ebenfalls anlässlich der Consumer Electronics Show in Las Vegas ihre "Premiere" feiern soll. Die nahezu unveränderte Basis der neuen Grafikkarte liefert die aufgrund harscher Kritik vom Markt zurückgezogene RTX 4080 mit 12 GB Speicher und einer theoretischen FP32-Leistung von 40,1 TFLOPs. Aufgrund gravierender Leistungsunterschiede zur RTX 4080 mit 16 GB Speicher soll sich Nvidia für ein Rebranding und Relaunch als RTX 4070 Ti entschieden haben.Derzeit kann man davon ausgehen, dass der Januar von vielen Notebook-Herstellern genutzt wird, um neue Produkte mit den mobilen Ablegern der RTX 40-Serie anzukündigen. Über eine Verfügbarkeit der ersten Modelle kann bisher allerdings nur spekuliert werden. Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti soll hingegen bereits ab dem 5. Januar in den Läden stehen. Ob der US-amerikanische Chiphersteller den einst angedachten Preis von 1099 Euro (RTX 4080 12 GB) übernehmen oder die 1000-Euro-Mark unterschreiten wird, bleibt abzuwarten.