DLSS 3 bringt FPS-Sprung: Fünf Nvidia RTX 40-GPUs für Laptops starten

Nvidia nimmt die CES 2023 in Las Vegas zum Anlass, um gleich fünf neue Laptop-GPUs der RTX 40-Serie vorzustellen, die mobile Gaming-Systeme antreiben werden. Alle Modelle basieren auf der Ada Lovelace-Architektur und schlagen die Vorgänger dank KI-gestütztem DLSS 3 deutlich.

Ada Lovelace bringt DLSS 3 auf die Laptops

Nvidia lässt die KI los

GeForce RTX 4090 Laptop GPU GeForce RTX 4080 Laptop GPU GeForce RTX 4070 Laptop GPU GeForce RTX 4060 Laptop GPU GeForce RTX 4050 Laptop GPU CUDA Cores 9728 7424 4608 3072 2560 Boost Clock 1455 - 2040 MHz 1350 - 2280 MHz 1230 - 2175 MHz 1470 - 2370 MHz 1605 - 2370 MHz Speichergröße 16 GB 12 GB 8 GB 6 GB Speichertyp GDDR6

Nvidia

Einmal mehr ist es der Laptop-Markt, der ab sofort eine größere Auswahl an aktuellen Nvidia-GPUs bietet. Während die Modelle RTX 4090 und RTX 4080 schon vom Desktop bekannt sind, liefert Nvidia für kommende Notebooks auch noch gleich die Modelle RTX 4050, RTX 4060 und RTX 4070. Wie immer gilt: Wegen deutlich anderem Systemaufbau in mobilen Rechnern können die Grafikkarten nicht direkt mit ihren Namensvettern vom Desktop verglichen werden.Wichtigste Einschränkung ist hier natürlich die Drosselung der maximalen Leistung. Die Modelle 4050, 4060 und 4070 operieren im Laptop-Ausbau bei 35 - 115 Watt, RTX 4080 und 4090 dürfen dagegen maximal 150 Watt in der Spitze ziehen - Dritthersteller können ihre Karten wohl mit noch etwas höherer Maximalleistung betreiben. Beim Speicher setzt Nvidia auf GDDR6, hier kommt bei den Desktop-Karten der schnellere GDDR6x-Standard zum Einsatz. Die RTX 4050 begnügt sich mit 6 GB VRAM, der sich bis zur Spitzenkarte RTX 4090 auf 16 GB steigert.Den größten Leistungssprung können die neuen Karten dann bei aktivem DLSS 3 bieten. Im Vergleich zwischen der Laptop-GPU RTX 3080 Ti und dem Neuling RTX 4090 soll je nach Titel einen zwei bis vierfache Steigerung der relativen Leistung möglich sein. Den größten Sprung kann man demnach bei Cyberpunk 2077 mit aktiviertem neuen "Ray Tracing: Overdrive-Modus" erreichen. Hier gilt es aber wie immer, unabhängige Leistungstests abzuwarten, um ein vollständiges Bild zu erhalten.Die ersten Laptops mit RTX 40-Karten werden ab Februar verfügbar sein. Unter anderem ist zu erwarten, dass Razer mit seinen Modellen Blade 16 und Blade 18 zu den ersten Anbietern gehört.