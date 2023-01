Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Neue Grafikkarte startet jetzt für 899 Euro

Nvidia hat anlässlich der CES 2023 wie erwartet die neue GeForce RTX 4070 Ti vorgestellt, die bekanntermaßen nichts anderes ist, als jene Grafikkarte, die vor einiger Zeit als RTX 4080 12GB auf den Markt kommen sollte. Im Zuge des Rebrandings ist der Preis jetzt auf 899 Euro gefallen.

Board-Partner massenhaft an Bo(a)rd

Nvidia

Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti hat eine wilde Geschichte hinter sich, denn sie sollte eigentlich als eine Variante der RTX 4080 mit auf 12 Gigabyte reduziertem Grafikspeicher auf den Markt kommen, wobei Nvidia dabei versuchte, den Kunden einen weniger leistungsstarken Grafikchip als bei der regulären RTX 4080 mit 16 GB Speicher unterzuschieben.Das Feedback und die Verwirrung rund um dieses Branding-Wirrwarr waren negativ bzw. groß, weshalb die RTX 4080 12GB "Unlaunched" wurde und zunächst wieder in der Schublade des Herstellers verschwand. Jetzt kehrt die praktisch unveränderte Karte mit einem passenderen Namen zurück, wobei der Preis wie erwähnt leicht fällt.Technisch ändert sich nichts, sodass die Zahl der Grafikkerne wie bisher gegenüber der RTX 4090 halbiert wird. Nvidia verwendet die "Ada Lovelace"-Architektur und gibt eine Leistungsaufnahme von 285 Watt an, wobei die Stromversorgung über zwei 8-Pin-Anschlüsse erfolgt. Beim Speicher handelt es sich wie immer um GDDR6X-RAM, die mit einem 192 Bit breiten Interface angebunden sind.Die RTX 4070 Ti hat 7680 CUDA-Cores und arbeitet mit einem Basistakt von 2,31 Gigahertz und einem Boost-Takt von 2,61 GHz. Nvidia wirbt unter anderem damit, dass die neue GPU dank DLSS3 deutlich höhere Framerates erzielen kann als eine RTX 3090 Ti aus der Vorgängergeneration, doch der Hersteller erwähnt dabei nicht, dass die zum Vergleich herangezogene GPU gar keinen DLSS3-Support bietet.Letztlich dürfte die Performance bei rund 80 bis 100 Prozent der RTX 3090 Ti liegen, also für die meisten Spiele bei 1440p-Auflösung mehr als ordentliche Ergebnisse liefern. Wie sich in den letzten Tagen bereits anhand der diversen Leaks nachvollziehen ließ, startet die RTX 4070 Ti bereits ab morgen in den Handel, wobei Varianten von Nvidias Board-Partnern wie ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY und Zotac zu erwarten sind. Eine Founders Edition von Nvidia gibt es dieses Mal nicht.