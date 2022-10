Disney+ bekommt auf der PS5 endlich App mit 4K- und HDR-Wiedergabe

Die PlayStation 5 ist seit bereits rund zwei Jahren auf dem Markt, Dis­ney+ ist in den USA sogar noch länger verfügbar. Dennoch bekommt der Streaming-Dienst auf der PS5 erst jetzt eine überarbeitete App, die Features wie 4K-Auflösung und High Dynamic Range (HDR) unterstützt.

Native Disney-App für die PS5

Wer eine PlayStation 5 besitzt, der hat aller Wahrscheinlichkeit auch einen zeitgemäßen Fernseher. Diese Annahme ist durchaus schlüssig, denn schließlich ergibt der Betrieb einer PS5 an einem alten TV-Gerät eher wenig Sinn. Denn die grafischen Vorteile der aktuellen Sony-Konsole wie Auflösung, HDR und sonstige Next-Gen-Verbesserungen auf einem älteren 1080p-Fernseher zu "nutzen", ist in etwa so, als würde man einen Ferrari in einer 30er-Zone fahren: Es funktioniert, ist aber nicht Sinn der Sache.Dennoch hat es fast zwei Jahre gedauert, bis Disney eine PS5-würdige App entwickelt hat, diese wurde nun für die Sony-Konsole freigegeben. Die neue Anwendung ersetzt die bisherige App, diese war auch nicht mehr als die PS4-Version, die auf die PlayStation 5 übertragen wurde.Die neue Version wurde nativ für die PS5 entwickelt, so Disney und das Medienunternehmen lobte sich dafür auch entsprechend selbst: "Ein wichtiger Teil unserer globalen Expansionsstrategie ist es, die Kunden dort zu treffen, wo sie sind. Deshalb freuen wir uns, sowohl Disney+ als auch Star Plus für PlayStation 5-Nutzer zu verbessern", sagte der für Produkt and Design des Streaming hauptverantwortliche Disney-Manager Jerrell Jimerson."Die Unterstützung von 4K-HDR-Videostreaming auf der Plattform wird das Seherlebnis für die Fans ebenfalls verbessern", so Jimerson weiter. Das ist sicherlich keine Untertreibung, warum es so lange gedauert hat, erwähnte der Disney-Manager aber erwartungsgemäß nicht. Dennoch kann und muss man an dieser Stelle "Endlich" sagen, denn Konkurrenten wie Netflix und Amazon haben schon lange 4K/HDR-Apps für die PS5 im Angebot.