Warhammer, Dune & Co.: Microsoft kündigt neue Game Pass-Spiele an

Auch die zweite November-Hälfte wird für Gamer mit aktivem Game Pass interessant. Microsoft nimmt in den nächsten Tagen acht weitere Titel in seine Spiele-Flatrate auf. Darunter Highlights wie Dune: Spice Wars, Warhammer 40,000: Darktide und Insurgency: Sandstorm.

November 2022 - Kommende Spiele im Xbox Game Pass:

Ab 17. November - Dune: Spice Wars (Game Preview)

Ab 17. November - Ghostlore

Ab 17. November - Lapin

Ab 17. November - Norco

Ab 22. November - Gungrave G.O.R.E.

Ab 29. November - Insurgency: Sandstorm

Ab 29. November - Soccer Story

Ab 30. November - Warhammer 40,000: Darktide

Jetzt im ersten Monat für nur 1 Euro!

Bereits in den letzten Wochen hat Microsoft den Xbox Game Pass mit populären Spielen aus den Universen von The Walking Dead, Football Manager und Monkey Island bestückt. Nun legen die Redmonder bekanntlich nach und kündigen zusätzliche Neuaufnahmen an, die noch im November auf der Xbox Series X|S , Xbox One, Windows-PCs und über die Cloud gespielt werden können. Der nächste Schub beinhaltet acht Spiele.Am 17. November erreicht die Game Preview von Dune: Spice Wars den Xbox Game Pass, ein neuer Echtzeit-Strategie-Titel der Northgard-Macher. Zeitgleich wird das Eastpunk-RPG Ghostlore, der 2D-Plattformer Lapin und das Point & Click-Adventure Norco zur Verfügung stehen.In den darauffolgenden Tagen starten der Third-Person-Shooter Gungrave G.O.R.E., der Koop-Shooter Insurgency: Sandstorm und das familienfreundliche Sport-Abenteuer Soccer Story. Zum Ende des Monats erscheint abschließend der brutale Action-Shooter Warhammer 40,000: Darktide.Hinsichtlich DLCs, Perks und Game-Updates kündigt Microsoft unter anderem neue Inhalte für The Elder Scrolls Online (Dark Heart of Skyrim) und Dead by Daylight (Forged in Fog) an. Smartphone-Spieler können sich zudem auf 15 weitere Titel freuen, die jetzt mit den Xbox Touch Controls spielbar sind, darunter auch Spiele der Assassin's Creed-Reihe, Disney Dreamlight Valley und Amnesia. Außerdem weist man nochmals darauf hin, dass Vampire Survivors ab sofort auch über Microsofts Cloud-Gaming streambar ist.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch Archvale, Final Fantasy XIII-2, Mind Scanners, Deeeer Simulator, Undungeon und Warhammer 40,000 Battlesector. Der Stichtag hierfür ist der 30. November 2022.