Ingenuity ist nicht totzukriegen: Der Mars-Helikopter fliegt wieder

Ein kleiner Helikopter ist die wohl größte NASA-Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre und diese geht auch weiter. Denn das auf dem Mars befindliche Fluggerät Ingenuity konnte bisher alle Probleme hinter sich lassen und ist erneut in die dünne Atmosphäre des Mars aufgestiegen.

Rekord liegt bei gut 700 Metern

Totgesagte fliegen länger: Dieses Motto gilt aktuell mehr denn je, denn der erste Mars-Helikopter überhaupt konnte die schwerwiegenden Probleme des vergangenen Frühjahrs sowie Sommers hinter sich lassen. Denn vor einigen Monaten stießen die Wissenschaftler und Techniker der für Satelliten, Raumsonden und Roboter hauptverantwortlichen NASA-Abteilung Jet Propulsion Laboratory (JPL) auf gleich mehrere Probleme, man verlor den Kontakt und kämpfte mit einem toten Sensor.Doch so leicht ist Ingenuity nicht unterzukriegen und wird seinem Namen, der übersetzt "Einfallsreichtum" bedeutet, mehr als gerecht. Denn das JPL gab nun bekannt, dass man am vergangenen Dienstag den 31. Flug von Ingenuity absolvieren konnte. Sieht man von einem Zwei-Meter-Hopser am 20. August ab, war das der erste richtige Flug seit Mitte Juni, der Mars-Heli flog eine knappe Minute lang und absolvierte eine Strecke von 97 Metern. Die maximale Höhe betrug zehn Meter.Das ist allerdings wenig im Vergleich zum eigenen Rekord von April dieses Jahres: Damals ging es 704 Meter weit, die Flughöhe ist aber immer dieselbe, also zehn Meter. Das liegt natürlich an der dünnen Atmosphäre des Roten Planeten, höher kann und muss Ingenuity auch gar nicht aufsteigen.Allzu interessante Bilder machte Ingenuity beim jüngsten Versuch nicht, Ziel war hier aber ohnehin, die Flugtauglichkeit des Mars-Helis zu testen. Eine der primären Aufgaben von Ingenuity ist es nämlich, die Gegend rund um den Perseverance zu erkunden, damit der Mars-Rover einen möglichst sicheren Weg nehmen kann.