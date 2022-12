Kaum sichtbarer Asteroid der Planetenkiller-Klasse kreuzt den Erd-Orbit

Durch Dämmerungsbeobachtungen mit der Dark Energy Camera haben Astronomen am Inter-American Observatory in Chile drei neue erdnahe Asteroiden entdeckt. Einer von diesen könnte der Erde gefährlich nahekommen und ist leider ziemlich groß.

Nur wenige große Brocken

Die Asteroiden waren schwer auszumachen, weil sie sich im grellen Licht der Sonne verstecken. Es blieben jeweils nur kurze Zeiträume, wenn die Sonne gerade so noch nicht auf- oder soeben untergegangen war, um den fraglichen Bereich des Himmels abzusuchen. Hier konnte man die Objekte dann aber finden, die sich auf einem Orbit zwischen Venus und Erde um die Sonne bewegen.Die beiden Asteroiden 2021 LJ4 und 2021 PH27 fliegen auf Bahnen, die immer zwischen den beiden Planeten liegen. 2021 PH27 ist der sonnennächste bekannte Asteroid. Während seiner Umlaufbahn wird seine Oberfläche heiß genug, um Blei zu schmelzen. Das teilten die Astronomen, die in einem Programm des von der National Science Foundation der USA unterstützten NOIRLab arbeiten, im Astronomical Journal mit.Anders verhält es sich hingegen bei dem 1,5 Kilometer großen 2022 AP7. Dessen Orbit verläuft so, dass er die Bahn der Erde kreuzt. Das bedeutet noch nicht, dass der Asteroid eine unmittelbare Gefahr darstellt, denn es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass er sich ausgerechnet in diesem Bereich befindet, wenn die Erde sich dort aufhält. Trotzdem sind genauere Beobachtungen des Orbits nötig, um ein Risiko frühzeitig erkennen zu können."Unsere Dämmerungsdurchmusterung durchforstet das Gebiet innerhalb der Umlaufbahnen von Erde und Venus nach Asteroiden", sagt Scott Sheppard, Astronom an der Carnegie Institution for Science und Hauptautor der Veröffentlichung, in der diese Arbeit beschrieben wird. "Bisher haben wir zwei große erdnahe Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa einem Kilometer gefunden, eine Größe, die wir als Planetenkiller bezeichnen." Ein Treffer durch solch einen Brocken würde gravierende Folgen nach sich ziehen.