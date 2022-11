i.safe IS540.1: erstes explosionssicheres Smartphone vorgestellt

Die Firma i.safe Mobile hat das nach eigenen Angaben erste 5G-Smartphone vorgestellt, das nicht nur für den Außeneinsatz in rauen Umgebungen bestens geeignet sein, sondern sogar Explosionen überstehen können soll. Trotzdem soll das Gerät wie ein normales Smartphone arbeiten.

Aktuelle Mittelklasse-Technik

i.safe Mobile

Das i.safe Mobile IS540.1 ist nach Angaben von Qualcomm ein besonders geschütztes Smartphone mit Android 12 , das zwar eine moderne und aktuelle Hardware-Ausstattung inklusive 5G-Support bietet, gleichzeitig aber auch in Umgebungen mit hoher Explosionsgefahr eingesetzt werden kann.Konkret ist das Gerät für die Nutzung in Umgebungen mit ATEX/IECEx 1/21-Bedingungen geeignet, also für den Einsatz in Bereichen, in denen die Atmosphäre explosionsgefährliche Gase enthält. Das Smartphone soll deshalb auch dann weiter funktionsfähig bleiben, wenn es zu einer Entzündung von Gasen oder anderen Stoffen mit anschließender Explosion kommt.Dadurch ist das i.safe Mobile IS540.1 auch in der petrochemischen Industrie oder auf Bohrinseln nutzbar. Im Inneren steckt wie erwähnt aktuelle Mittelklasse-Smartphone-Technik. Auf der Front sitzt ein 6,0 Zoll großes LCD mit Full-HD-Auflösung, während unter der Haube ein Qualcomm QCM6490 SoC mit acht bis zu 2,0 Gigahertz und integriertem 5G-Modem zusammen mit acht GB Arbeitsspeicher und 128 GB per MicroSD-Karte erweiterbarem Flash-Speicher seinen Dienst tut.Auf der Rückseite verbaut i.safe Mobile eine 48-Megapixel-Kamera mit Autofokus, während vorn eine 5-MP-Kamera integriert ist. Der Akku des ersten offiziell explosionssicheren Smartphones kann bei Bedarf angeschraubt und ausgetauscht werden. Er hat eine Kapazität von 4400mAh und lässt sich sowohl mittels eines USB Type-C-Ports als auch über Metall-Pins am Gehäuse in einem Ladedock mit Energie versorgen.Preisangaben haben Qualcomm und i.safe Mobile zu dem Gerät bisher noch nicht veröffentlicht.