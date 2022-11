ROG Phone 6: Asus bringt Smartphone mit aufwendigem Diablo-Design

Der Computerhersteller Asus bringt eine aufwendig gestaltete Sonderedition seines aktuellen Gaming-Smartphones auf den Markt. Das Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition trägt ein besonderes Design für Fans der Spieleserie. Auch Software und Zubehör werden angepasst.

Unter der Haube keine Veränderung

ASUS

Asus bietet mit der ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ab sofort eine teure, aber sehr aufwendig gestaltete Spezialversion seines aktuellen Top-Smartphones für Gaming-Fans an. Für 1299 Euro bekommen die Kunden eine absolute High-End-Ausstattung in Kombination mit einem Gehäuse im Diablo-Design , angepasster Software inklusive Diablo-Launcher und diversem Zubehör im Diablo-Look.Unter der Haube ändert sich bei der Diablo-Edition des ROG Phone 6 nichts, es bleibt also beim, hochauflösenden Display, Air-Triggers, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 GB internem Flash-Speicher sowie dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Octacore-SoC. Allerdings spendiert Asus dem Gerät eine beleuchtete Rückseitenabdeckung mit Diablo-Design. Das ROG- und ein Diablo-Immortal-Logo leuchten und das Monster ziert ebenfalls die Rückseite.Bei der Software zieht Asus das Diablo-Thema ebenfalls mit großem Aufwand durch. Dabei passt man nicht nur den Lockscreen mit entsprechenden Animationen an, sondern auch das Always-On-Display, die Ladeanimation, den Hintergrund bei Anrufen und es gibt einen komplett im Diablo-Stil gestalteten Launcher.Asus verpackt das ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition zudem in einer speziell gestalteten Box, liefert einen eigens im Diablo-Look gestalteten SIM-Picker, ein Cover mit Diablo-Design und eine spezielle Karte der Welt von Sanktuario mit. Die beiden letztgenannten Zubehörteile besitzen außerdem Aufdrucke mit unsichtbarer Tinte, die nur dann erkennbar sind, wenn sie mit einer ebenfalls mitgelieferten, speziellen Taschenlampe angestrahlt werden.