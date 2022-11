Black Friday: Günstige Google Pixel-Smartphones bei Media Markt

Media Markt und Google gehen jetzt mit einem unschlagbaren Smartphone-Deal an den Start. Ab sofort erhaltet ihr das Google Pixel 6 (Pro) und das Pixel 6a nicht nur zum günstigen Black-Friday-Sparpreis, im Online-Shop werden zudem preiswerte Chromecast-Bundles geschnürt.

Black Friday 2022: Die beste Zeit für ein Google Pixel

Anlässlich der Black Friday Woche bei Media Markt solltet ihr heute einen Blick auf die Google Pixel 6-Familie werfen, den beliebten Android-Flaggschiffen aus dem Vorjahr. Ab sofort und nur bis zum 4. Dezember sinkt der Preis der Smartphones deutlich. Zudem bietet der Elektronikhändler ein interessantes Bundle für Googles Mittelklasse-Modell an, das wir wärmstens empfehlen können.Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei und der Rabatt gilt wie üblich auch bei einer Abholung in den Filialen vor Ort. Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt. Da der Vorrat limitiert sein könnte, lohnt es sich, bei Gefallen auf jeden Fall schnell zu sein.Schnäppchen-Jäger wissen seit Jahren, dass es sich nicht immer lohnt, zum neuesten und schnellsten Smartphone zu greifen, sondern auf einen starken Rabatt für die Vorjahresmodelle zu warten. Im Fall von Google ist nun der beste Zeitpunkt gekommen, um sich mit einem Pixel 6 Pixel 6 Pro oder dem ebenso beliebten Pixel 6a auszustatten. Anstelle der sonst üblichen, unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) senken Media Markt und Google die Preise so deutlich, dass ein Einstieg bereits ab 349 Euro möglich ist. Und das sogar mit einem kostenlosen Chromecast samt Google TV on top.Vor allem das Spitzenmodell aus dem Jahr 2021 kann im Black-Friday-Sale überzeugen. Denn zum alten Eisen gehört das Pixel 6 Pro noch lange nicht. Man erhält ein hochauflösendes 6,7-Zoll-Display mit moderner OLED-Technologie und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Außerdem verbaut Google den leistungsstarken Tensor-Chip mit allen seinen smarten Features hinsichtlich künstlicher Intelligenz. Er wird unterstützt von 12 GB Arbeitsspeicher und einer Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixel für tolle Fotos und Videos. Obendrein gibt es das neue Android 13 und einen großen Akku.