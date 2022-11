Airbus Beluga XL: Riesenflieger steckt seit Freitag im Schlamm fest

Riesenflieger braucht man selten, aber doch immer wieder. Airbus hat sich seinen eigenen gebaut. Der Airbus Beluga XL wurde speziell zum Transport von Flugzeugkomponenten gebaut. Davon gibt es mehrere, doch eines ist derzeit außer Gefecht - aus speziellen Gründen.

Ungeplante "Exkursion"

Das Großraumflugzeug Airbus Beluga XL ist seit wenigen Jahren im Dienst, ihren Jungfernflug hatte die Riesenmaschine im Sommer 2018, seit Anfang 2020 ist sie im regulären Dienst. "Regulär" ist aber natürlich relativ, denn das unbeladen 127 Tonnen schwere Flugzeug kommt nicht für Passagier- oder herkömmliche Cargo-Flüge zum Einsatz, sondern dient dem Airbus-internen Transport von Flugzeug-Komponenten.Das ist auch der Grund, warum der Airbus Beluga XL den Flughafen Albert-Picardie anfliegt, denn dieser befindet sich in der Nähe der Produktionsstätte von Airbus in Méaulte. Die Landebahn ist an sich auch lang genug für das Transportflugzeug, das seinen Namen natürlich wegen der optischen Ähnlichkeit zum Weißwal alias Beluga trägt. Dennoch kam es dort Ende der vergangenen Woche zu einem folgenschweren Missgeschick.Denn wie Simple Flying berichtet (via Futurezone), ist die offiziell A330-700L genannte Maschine bei einem Wendemanöver von der Piste abgekommen. Dabei ist das vordere Fahrwerk in Schlamm eingesunken und steckt dort seither fest. Wieso es zu diesem ungeplanten Ausflug ins Grüne oder besser gesagt Braune kam, ist nicht bekannt.Wie der Aviation Herald schreibt, "rollte (das Flugzeug) bis zum Ende, drehte in die Wendefläche, um die 180-Grad-Drehung für den Rückflug einzuleiten, und vollendete etwa 135 Grad der Drehung, wurde dann aber mit dem Bugfahrwerk abseits der befestigten Oberfläche im Gras handlungsunfähig."Derzeit steckt das Flugzeug mit der Nummer F-GXLN immer noch fest, davon kann man sich u. a. dank Flightradar24 überzeugen. Wie lange die Bergung noch dauern wird und was daran so problematisch ist (solche sogenannten "Runway Excursions" kommen immer wieder vor), ist derzeit nicht bekannt.