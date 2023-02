Analyst gegen Analyst: Was wird das erste Foldable von Apple?

Die Gerüchte über das erste faltbare Device von Apple reißen nicht ab. Vor ein paar Tagen wurde behauptet, dass zuerst ein " iPad Fold " im Jahr 2024 auf den Markt kommt. Zwei weitere Quellen deuten jetzt hingegen an, dass zuerst ein "Apple MacBook Fold" auftauchen könnte.

Es nimmt schon bizarre Formen an, wenn sich nicht einmal mehr Analysten untereinander einig sind. Zur allgemeinen Glaubwürdigkeit führen unterschiedliche Aussagen zumindest nicht. Wir wissen zwar nicht, wer näher an der Wahrheit ist, aber es ist nur obligatorisch, die Prognosen der anderen Seite zu veröffentlichen. Und so ist es nur fair darüber zu berichten, dass Mark Gurman von Bloomberg jetzt einem früheren Bericht von Ming-Chi Kuo widerspricht.Seines Wissens nach gibt es keine handfesten Beweise dafür, dass Apple auf die Veröffentlichung eines iPad Fold im nächsten Jahr hinarbeitet. Er fügte hinzu, dass er kleinere Änderungen am Standard-iPad (2022) und am iPad Mini sehen könnte. Voraussichtlich werden die beiden iPadOS-Tablets OLED-Panels mit dünneren Rändern bekommen, so der Redakteur.Der CEO von Display Supply Chain Consultants, Ross Young, hingegen bestätigt die Behauptung von Mark Gurman, dass er nichts über ein faltbares Apple iPad gehört hat, das 2024 auf den Markt kommen soll. Stattdessen ist offenbar ein 20,5 Zoll großes Apple Notebook oder MacBook in Arbeit, das laut Quellen aus der Lieferkette im Jahr 2025 fertig sein wird.Im Dezember berichtete die südkoreanische Zeitung The Elec , dass Apple Ende 2024 seine erste faltbare Hardware vorstellen will, gefolgt von einem faltbaren iPhone mit einem selbst für Apple-Verhältnisse außergewöhnlichen Preisschild. Wie Young bestätigt, wird das Gerät im aufgeklappten Zustand ein 20 Zoll großes Display in der Diagonale haben.Gegenwärtig würden wir noch nicht auf eine dieser Behauptungen wetten, aber wir würden gerne Eure Meinung dazu hören. Meint Ihr, Apple sollte zu Samsung aufschließen und bald ein faltbares iPhone oder iPad herausbringen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.