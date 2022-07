Galaxy Z Fold & Flip 4: So sehen Samsungs neue Falt-Smartphones aus

Wenige Tage vor Samsungs großen Unpacked-Event scheint die Katze einmal mehr aus dem Sack zu sein. Vorab zeigen sich die erwarteten falt- und klappbaren Smartphones Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 auf detaillierten Bildern. Große Überraschungen bleiben allerdings aus.

Display- & Software-Hoffnung

Samsung

Der bekannte Leaker Evan Blass (via 91Mobiles ) ist erneut dafür verantwortlich, dass die große Show der Südkoreaner nur noch als Bestätigung anstelle einer Enthüllung herhalten dürfte. Zumindest was die neuen Android-Smartphones des Herstellers angeht. Wer sich dabei auf ein gänzlich neues Design gefreut hat, den müssen wir enttäuschen. Die beiden diesjährigen Foldable-Flaggschiffe scheinen sich von ihren Vorgängern kaum zu unterscheiden.Farblich soll das Samsung Galaxy Z Fold 4 in schwarz, beige und anthrazit erscheinen, das Samsung Galaxy Z Flip hingegen in den vier Farbvarianten Schwarz, Gold, Blau und Lila. Technisch war bereits im Vorfeld die Rede von einem neuen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-Chip und einem möglichen Upgrade in Hinsicht auf den Arbeits- und Flash-Speicher. An den Akkukapazitäten, Kameraauflösungen, Displaygrößen und Features (z.B. 120-Hz-Panels) soll hingegen kaum geschraubt worden sein.Offen bleibt, ob Samsung die Stabilität seiner Falt- und Klapp-Smartphones verbessern konnte. Die oft sichtbare "Kerbe" innerhalb des flexiblen Displays war vielen Fold 3- und Flip 3-Nutzern ein Dorn im Auge. Ebenso dürfte die Software - vor allem in Hinsicht auf die Kameraqualität - eine große Rolle spielen. Konkurrenten wie Apple und Google hinterlassen durch ihre KI-Features in diesem Bereich meist den subjektiv besseren Eindruck.Die offizielle Enthüllung der Samsung Galaxy Z Fold 4- und Galaxy Z Flip 4-Modelle wird am 10. August 2022 ab 15 Uhr deutscher Zeit auf dem Unpacked Event erfolgen. Neben den neuen Smartphones erwarten Experten unter anderem auch neue Wearables der Galaxy Watch-Familie.