Apple TV+ wird Cyberpunk-Kultroman Neuromancer als Serie umsetzen

William Gibsons Roman Neuromancer bzw. die gleichnamige Trilogie ist das wohl bekannteste und auch prägendste Werk des Cyberpunks. Berühmt oder besser gesagt berüchtigt sind auch die Versuche, es als Film umzusetzen. Doch bald dürfte das Realität werden - als Serie.

Apple

Die Geburtsstunde des Cyberpunk

Waipu.tv Vorteilspaket 2 Jahre Perfect Plus für mtl. 9,99 Euro

Zum Angebot

Zusammenfassung William Gibsons Trilogie prägte das Cyberpunk-Genre

Filmumsetzung von Neuromancer galt als schwierig

Apple TV+ plant zehnteilige Neuromancer-Serie

Graham Roland und JD Dillard verantwortlich für Serie

Serie folgt Superhacker Case und Partnerin Molly

Handlung um digitalen Raubüberfall und Spionage

Gibsons Ideen beeinflussten Konzept des Cyberspace

Neuromancer, Count Zero (im Deutschen: Biochips) und Mona Lisa Overdrive: Das sind die drei Romane von William Gibson, die das Cyberpunk-Genre so geprägt haben wie kaum ein anderes Buch oder Film. Freilich: Neuromancer hat den Cyberpunk nicht erfunden, zumindest nicht alleine. Das kann man u. a. Philip K. Dicks "Do Androids Dream of Electric Sheep?" (1968) bzw. der Verfilmung Blade Runner zuschreiben.Gibson führte die frühen dystopischen Ideen dieses Genres aber deutlich weiter, denn er ergänzte die Vorläufer um Elemente wie Biochips, künstliche Intelligenzen, neuartige Drogen und die sogenannte Matrix. Letztere würde man heutzutage als Cyberspace oder Metaverse bezeichnen (und hat nichts oder nur am Rande mit dem gleichnamigen Film mit Keanu Reeves zu tun), Gibsons Ideen von 1984 dazu waren nicht sehr spezifisch bzw. einigermaßen abstrakt.Soweit zur Literaturgeschichte. Nächste Station: Filmgeschichte. Denn natürlich hat sich der Kultstatus von Neuromancer auch schnell in Hollywood herumgesprochen und es gab auch schier unzählige Versuche, den Stoff umzusetzen. Das scheiterte teilweise an den fehlenden technischen Möglichkeiten, teilweise an rechtlichen Schwierigkeiten und kreativen Turbulenzen.40 Jahre nach dem Erscheinen wird es aber aller Wahrscheinlichkeit nach eine Umsetzung geben, und zwar als Serie. Denn Apple TV+ hat mitgeteilt, dass man eine zehnteilige Neuromancer-Serie in Auftrag gegeben hat und Apple hat auch schon bewiesen, dass man sich vor "unverfilmbaren" Stoffen nicht scheut.Allzu viel ist zur geplanten Serie bislang nicht bekannt, in der dazugehörigen Mitteilung verrät Apple lediglich, wer dafür verantwortlich ist, nämlich Graham Roland (Tom Clancy's Jack Ryan) und JD Dillard (Devotion, The Outsider).Die Handlung wird in Grundzügen folgendermaßen beschrieben und entspricht jener der Vorlage: "Die Serie folgt einem beschädigten, hochrangigen Superhacker namens Case, der zusammen mit seiner Partnerin Molly, einer Attentäterin mit verspiegelten Augen, die einen Raubüberfall auf eine Unternehmensdynastie mit unsagbaren Geheimnissen plant, in ein Netz aus digitaler Spionage und Verbrechen mit hohem Einsatz gerät."