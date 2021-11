Google Cloud-Ausfall: Massive Störung bei Spotify, Discord uvm.

Nutzer melden derzeit erhebliche Probleme mit Diensten wie Spotify , Discord oder Snapchat. Ausgelöst wird das durch einen massiven Ausfall bei den Google Cloud-Diensten . Derzeit gibt es noch keine Lösung, Google arbeitet aber daran.

Massiver Ausfall der Google Cloud

Informationen vom Google Cloud Status-Dashboard: Zusammenfassung: Global: Problem mit Cloud-Netzwerken aufgetreten

Beschreibung: Wir haben ein Problem mit der Cloud-Vernetzung, das am Dienstag, 2021-11-16 09:53 US/Pacific begann.

Unser Technikteam untersucht das Problem weiterhin.

Wir werden bis Dienstag, 2021-11-16 10:40 US/Pacific ein Update mit aktuellen Details zur Verfügung stellen.

Wir entschuldigen uns bei allen, die von dieser Unterbrechung betroffen sind.

Diagnose: Kunden können beim Zugriff auf Webseiten auf 404-Fehler stoßen.

Abhilfe: Zurzeit keine.

Warten auf eine Lösung

Google hat derzeit ein weitreichendes Netzwerk-Problem. Falls ihr derzeit auf eine Website stoßt, die nicht wie gewohnt erreichbar ist oder massive Verbindungs-Probleme hat, seid ihr nicht allein: Google meldet ein weltweites Problem mit der Cloud und damit mit der Bereitstellung von vielen beliebten Diensten (via The Verge ).Größte Anbieter wie Spotify, Discord, Snapchat, Pokemon Go und Etsy sind komplett lahmgelegt. Die Statusseite bei Google Cloud meldet, dass ein Netzwerkfehler derzeit Probleme verursacht, die zu den 404-Fehlern auf den betroffenen Webseiten führen.Die bekannten Störungs-Melder wie DownDetector zeigen, dass die Probleme bei Spotify und Co. alle ungefähr zur gleichen Zeit starteten. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht noch weitere Dienste entdeckt, die derzeit nicht funktionieren? Wir werden berichten, sobald es eine Lösung gibt und die Dienste wieder wie gewohnt nutzbar sind.Laut Google ist wieder alles im regulären Betrieb: "Das Problem mit Cloud Networking wurde für alle betroffenen Projekte ab Dienstag, 2021-11-16 11:28 US/Pacific behoben."