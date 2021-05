Frischzellenkur für Discord: Neues Logo, Design & Schriften sind da

Die vorrangig bei Gamern beliebte Chat-Plattform Discord stellt ein neues Logo vor, aktualisiert seine Schriftarten und setzt ab sofort auf eine mar­kante "Blurple"-Farbwahl. Mit der Frischzellenkur startet das US-ame­ri­ka­ni­sche Un­ter­neh­men jetzt in seinen mobilen Apps und im Browser.

Der "Schweineschnauzen-Mickey-Mouse-Controller" wird freundlicher

Laut eigenen Angaben gehört Discord mit mehr als 150 Millionen monatlich aktiven Nutzern zu den weltweit größten Messaging-Plattformen, die sich pandemiebedingt versucht über den bisherigen Gaming-Tellerrand hinaus zu bewegen. Dafür sammelte das Unternehmen bereits im letzten Jahr circa 100 Millionen US-Dollar ein. Neben Verbesserungen hinsichtlich der Audio- und Videokommunikation für berufliche und akademische Zwecke - Stichwort Home-Office und Home-Schooling - nimmt man sich jetzt auch der Corporate Identity an und frischt unter anderem das eigene Logo auf.Seine Nutzer informierte Discord wie folgt: "Wir polieren die Unvollkommenheiten aus und machen unseren seltsamen Schweineschnauzen-Mickey-Mouse-Controller ein bisschen freundlicher für alle, egal welche Interessen du hast. Ein kleines Geheimnis: Unser altes Logo war nicht einmal symmetrisch. Nein, im Ernst. Sowohl der obere als auch der untere Teil unseres alten Logos waren für ein scharfes Auge total schief. Was in gewisser Weise charmant war, aber vor allem peinlich. Wir ändern uns, weil die unzähligen einzigartigen Communities auf Discord uns dazu inspiriert haben."Nicht nur wird das Logo - besser bekannt als "Clyde" - überarbeitet, auch die Farben in­ner­halb der Chat-Plattform werden aktualisiert. Vom bislang matten, pastellfarbenen Look verabschiedet sich Discord und wechselt auf markante und vor allem grelle Farben, denen "Blurple" vorsteht. Die Mischung aus den Farben Blau und Lila sind das Markenzeichen des Unternehmens, das auch weiterhin bestehen soll. Während das Design-Update für Nutzer der Desktop-Anwendung in Wellen ausgerollt wird, sind die Änderungen innerhalb der Browser-Version und den mobilen Apps für Google Android und Apple iOS bereits integriert.