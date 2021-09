Discord: Tschüss Musik-Bots, hallo YouTube-"Watch Together"

Discord und YouTube arbeiten an einer neuen "Watch Together"-Funktion, die es Nutzern ermöglichen soll, Musik, Videos und Playlists unkompliziert streamen zu können. Nach der Sperrung bekannter Musik-Bots entsteht somit eine Alternative abseits des Screen-Sharings.

Discord bastelt mit YouTube einen eigenen Musik-Bot - mit Werbung

Discord - Alternative zu Skype und Teamspeak

Erst vor wenigen Wochen schob Google den beiden bekannten Discord-Musik-Bots Groovy und Rythm rechtlich einen Riegel vor, womit diese ihren Geschäftsbetrieb aufgeben mussten. Mehr als 560 Millionen Nutzer sollen betroffen gewesen sein. Als Grund hierfür wird vor allem die fehlende Monetarisierung angenommen, da die Bots YouTube-Werbung generell ausgeblendet oder übersprungen haben. Discord selbst könnte nun für eine Alternative sorgen.Derzeit testen die Betreiber der vor allem bei Gamern beliebten Kommunikationsplattform eine neue "Watch Together"-Funktion, die scheinbar in Zusammenarbeit mit YouTube entsteht. Ähnlich der Musik-Bots können Nutzer verschiedene YouTube-Videos in Playlists aneinanderreihen, diese gemeinsam verwalten und sie ohne ein Screen-Sharing einzelner Teilnehmer gemeinsam abspielen. Dass Discord hier explizit und offiziell mit der Google-Tochter kooperiert, zeigen bereits Hinweise, die vor der Nutzung akzeptiert werden müssen.Diese stellen sowohl Googles Datenschutzbestimmungen, als auch die Nutzungsbedingungen und möglicherweise angezeigte Werbung vor und innerhalb von Videos in den Mittelpunkt. Laut The Verge scheint das "Watch Together"-Feature bisher nur auf so genannten Family & Friends-Servern integriert zu werden, gefolgt von kleineren Discord-Communities und einer möglicherweise flächendeckenden Verteilung im Laufe des Oktobers. Unter anderem der Discord Game Labs-Server lädt zum Ausprobieren der Funktion ein.