Microsoft-Mitgründer: Paul Allens Kunst erzielt Rekorderlös bei Auktion

Die Versteigerung der Kunstsammlung des bereits vor Jahren verstorbenen Mitgründers von Microsoft, Paul Allen, hat tatsächlich ein absolutes Rekordergebnis erzielt. Die Kunstwerke brachten insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar ein.

Geld geht an Hilfsorganisationen, die Allen schon zu Lebzeiten förderte

paulallen.com

Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, wurde mit der Versteigerung von Skulpturen und Malereien aus dem Besitz von Paul Allen eine Rekordsumme erzielt. Es handelte sich um die größte Kunstauktion in der Geschichte, so das Unternehmen. Bilder von Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne und Gustav Klimt wurden für jeweils mehr als 100 Millionen Dollar versteigert, was Rekordsummen für die Bilder der Maler waren.Die Einnahmen aus dem Verkauf der zahlreichen Kunstwerke sollen jetzt wohltätigen Zwecken zugutekommen, wobei Organisationen unterstützt werden, die Allen bereits vor seinem Tod im Jahr 2018 regelmäßig mit Spenden versorgt hatte. Das teuerste Werk war ein Bild namens "Les Poseuses, Ensemble" von Georges Seurat, das für fast 150 Millionen Dollar verkauft wurde.Ein Bild von Van Gogh brachte gut 117 Millionen Dollar ein, während ein Bild von Gauguin für fast 106 Millionen Dollar versteigert wurde. Der "Birkenwald" von Klimt erzielte einen Preis von fast 105 Millionen Dollar. Noch ist der Verkauf seiner Kunstsammlung nicht abgeschlossen, denn heute werden noch einmal weitere 90 Werke unter den Hammer kommen, sodass der Gesamterlös noch einmal steigen wird.Paul Allen hatte Microsoft im Jahr 1975 zusammen mit Bill Gates gegründet, den er schon seit Kindheitstagen kannte. Allen galt lange als der "stille Mitgründer" und zog sich nach Unstimmigkeiten über die Ausrichtung des Softwarekonzerns aus dem Unternehmen zurück. Er wurde im Jahr 2009 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt, erkrankte aber 2018 wieder und verstarb letztlich an Komplikationen in Folge der Krebserkrankung.Schon 2010 hatte Allen klargemacht, dass er den Großteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden wolle. Damals war er in der Liste der vermögendsten Menschen der Welt auf Platz 37. Laut dem Forbes-Magazin hatte er zuletzt ein Vermögen von 13,5 Milliarden Dollar.