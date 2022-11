.NET Core 3.1: Microsoft erinnert an Support-Ende im Dezember

Im kommenden Monat wird Microsoft die Unterstützung für .NET Core 3.1 einstellen. Angekündigt wurde das schon vor Monaten. Der Stichtag ist der 13. Dezember 2022, der nächste Windows-Patch-Day. Bis dahin sollten Nutzer umsteigen.

Wie geht es mit .NET Core 3.1-Anwendungen weiter?

Handlungsbedarf Migrieren Sie von .NET Core 3.1 auf .NET 7 oder eine andere unterstützte Version bis zum 13. Dezember 2022.



NET Core 3.1 (LTS) wird am 13. Dezember 2022 das Ende der Unterstützung erreichen. Wenn Sie .NET Core 3.1 (LTS) verwenden, migrieren Sie bitte so bald wie möglich zu .NET 6 (LTS) oder .NET 7. .NET 7 ist ab heute verfügbar . Lesen Sie mehr unter .NET Core 3.1 erreicht das Ende des Supports am 13. Dezember 2022

Update für Visual Studio

.NET Core 3.1 wird am 13. Dezember das offizielle Support-Ende erreichen. Nach diesem Datum wird Microsoft keine Wartungsupdates und keinen technischen Support mehr für .NET Core 3.1 anbieten.Wer bisher noch nicht auf .NET 6 oder 7 umgestiegen ist, sollte nun langsam aber sicher die nötigen Schritte vollziehen, um auch weiter unterstützt zu werden und sicherheitsrelevante .NET-Updates zu erhalten..NET Core 3.1-Anwendungen werden auch nach dem Ende des Supports weiter ausgeführt. Es wird sich nichts an ihnen ändern. Jede Sicherheitsbehebung in .NET 6, die Microsoft nach dem 13. Dezember veröffentlicht, stellt eine potenzielle dokumentierte und ungepatchte Sicherheitslücke für .NET Core 3.1-Anwendungen dar. Microsoft empfiehlt daher nun dringend, Anwendungen auf .NET 6 zu migrieren.Microsoft schreibt speziell für Anwender : "Wenn Sie ein Endbenutzer sind, empfehlen wir Ihnen, sich an den Anbieter zu wenden, der Ihre Software verwaltet, um zu erfahren, ob eine aktualisierte Version der Software erforderlich und verfügbar ist."Microsoft meldet dazu jetzt im Windows Message Center Beginnend mit dem Service-Update vom Dezember 2022 für Visual Studio 2019 16.11, Visual Studio 2019 17.0 und Visual Studio 2022 17.2 wird die .NET Core 3.1-Komponente in Visual Studio auf nicht mehr unterstützt und optional geändert.Dies bedeutet, dass Workloads in Visual Studio ohne die Installation von .NET Core 3.1 installiert werden können. Bestehende Installationen sind davon nicht betroffen.