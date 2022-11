Tesla verspricht bis Ende 2022 Ausgleich für neue E-Auto-Förderung

Tesla Motors hat für deutsche Kunden bestätigt, dass das Unternehmen für alle Fahrzeuge, die noch in diesem Jahr bestellt, aber erst 2023 geliefert werden, die Differenz bei dem Umweltbonus übernehmen wird. Es gibt allerdings ein paar Bedingungen.

Profitieren Sie vom Umweltbonus 2022 "Aufgrund der hohen Nachfrage für Lieferungen in diesem Jahr werden wir die Differenz zum Umweltbonus im Jahr 2022 übernehmen, wenn Ihre Model 3 oder Model Y-Lieferung nicht im Jahr 2022 erfolgt und Sie die Bedingungen erfüllen, um sich für diese Kompensation zu qualifizieren*.



Um von dieser Kompensation zu profitieren, bestellen Sie Ihr Model 3 oder Model Y bis zum 31. Dezember 2022."

Gemeint ist der Herstelleranteil

Nadine Dressler

Das geht aus übereinstimmenden Medieninformationen hervor. Nicht jeder Automobilhersteller hat sich bezüglich den Änderungen bei der Förderung der Elektromobilität bisher dazu geäußert, wie man es im Konzern mit Fahrzeugen handhabt, die nicht mehr in diesem Jahr ausgeliefert werden können.Tesla Motors hat mittlerweile eine Mail an alle registrierten Nutzer versendet, in der es heißt:Diese Kompensation soll die Differenz zwischen dem Umweltbonus 2022 und dem Umweltbonus 2023 ausgleichen, den die Hersteller zahlen. Explizit ausgenommen ist also der Bundesanteil inklusive der Innovationsprämie des Umweltbonus 2023. Diesen Teil erstattet der Bund auf Antrag des förderberechtigten Kunden bei Vorliegen sämtlicher Fördervoraussetzungen, so Tesla. Einzelheiten dazu findet man auf einer Sonderseite des Automobilherstellers sowie bei der BAFA Im * "Kleingedruckten" findet man dann einige Einschränkungen. Besteller müssen dazu ihren Fahrzeugbestellvertrag bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen haben und können vor der Lieferung keine Änderungen an der Bestellung vornehmen. Weitere Bedingungen sind, dass der Kunde das Fahrzeug sofort nach Rechnungsstellung bezahlen oder einen abgeschlossenen Finanzierungsvertrag vorlegen muss. Wird die Lieferung nicht unverzüglich angenommen, behält sich Tesla zudem vor, den Vertrag zu stornieren und/oder den Preis anzupassen.