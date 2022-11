Microsoft arbeitet an verbesserter Suche mit Tipps in Windows 11

Microsoft stellt weitere Verbesserungen vor, die mit den kommenden Windows 11-Update erscheinen werden. Dazu gehören angepasste Suche in der Taskleiste, die allerdings erst einmal nur Nutzer in den USA zu sehen bekommen.

Narroter: Wir haben das Problem behoben, das dazu führte, dass natürliche Stimmen wie Guy oder Jenny in der Sprachausgabe nicht sprachen.

Taskleiste & Systemablage: Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Öffnen des Flyouts für versteckte Symbole ein Datei-Explorer-Eintrag in der Taskleiste angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Vorschau der Taskleiste einfror oder als leer angezeigt wurde und sich nicht öffnete, wenn man mit der Windows-Taste + (#) zwischen den Fenstern umschalten wollte.

Das Flyout "Ausgeblendete Symbole anzeigen" in der Taskleiste sollte nun wieder auf Änderungen reagieren, um leere Räume und Spalten zu vermeiden.

Es wurden mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Taskleiste behoben, die sich auf die Zuverlässigkeit von explorer.exe auswirkten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Lautstärkesymbol in der Taskleiste fälschlicherweise als stummgeschaltet angezeigt wurde.

Es wurde ein GDI-Handle-Leck im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Symbols für die Benachrichtigungszentrale in der Taskleiste behoben, das bei Benutzern, die eine große Anzahl von Benachrichtigungen erhielten, zu einem Absturz von explorer.exe führen konnte.

Narrator meldet jetzt den angehefteten und nicht angehefteten Status von Anwendungen in der Taskleiste.

Datei-Explorer: Es wurde ein Problem behoben, durch das der Datei-Explorer beim Schließen von Tabs bei manchen Benutzern abstürzte.

Es wurde ein weiteres Problem behoben, das zu fehlerhaften Trennlinien im Navigationsbereich des Datei-Explorers führen konnte.

Einstellungen: Es wurde eine Änderung vorgenommen, um das Batteriediagramm auf der Seite Energie & Batterie auszublenden, wenn eine USV angeschlossen ist, da die angezeigten Kapazitätsinformationen in diesem Fall nicht korrekt waren.

Wenn Sie keinen Kiosk eingerichtet haben, haben wir jetzt den Text auf Konten > Andere Benutzer > Kiosk aktualisiert, um deutlicher zu machen, dass Sie dies tun müssen, damit es nicht als Sackgasse erscheint.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Audiogerät in den Eigenschaften unerwartet in der Liste der Ausgabegeräte unter System > Sound angezeigt wurde, obwohl es eigentlich ein Eingabegerät war.

In den Eingabehilfen-Einstellungen für Farbfilter sollte die Option "Invertiert" nun wieder korrekt funktionieren und den PC nicht nur auf Graustufenfarben einstellen.

Sonstiges: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Insider in neueren Builds einen Bugcheck mit dem Fehler SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED angezeigt haben.

Das Windows-Team hat dazu nun ein weiteres Insider-Build bereitgestellt. Mit Windows 11 Buildnummer 25236 (10.0.25236.1000 rs_prerelease) starten jetzt die Verbesserungen der Windows-Suche über die Taskleiste. Das Update steht ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung, die sich im Insider-Programm für den Dev-Kanal entscheiden haben.Dieser neue Build enthält eine Reihe von Verbesserungen sowie einige weitere bekannte Probleme, für die Microsoft bisher noch keine Lösung gefunden hat.Die einzige Neuerung betrifft die Suchfunktion, wobei die Verbesserungen nur für Nutzer in den USA ausgerollt wird. Ausprobiert werden dabei Tipps für eine bessere Suche, die über die Taskleiste dem Nutzer angezeigt werden sollen, um die Suchergebnisse zu verbessern. Einzelheiten hat Microsoft dazu bisher noch nicht verraten. Im Windows-Blog gibt es nur eine Ankündigung zu den Änderungen der Vorschau-Version. Der neueste Insider-Build enthält, soweit das bekannt ist, ansonsten keinerlei Neuerungen - dafür aber eine Vielzahl an Fehlerbehebungen.Wir haben die Release-Notes für euch übersetzt und am Ende des Beitrags mit angefügt. Einige der aufgeführten Fehlerbehebungen der Insider Preview-Builds aus dem Dev-Kanal werden möglicherweise schon in Kürze in die Service-Updates für die bereits veröffentlichten Versionen von Windows 11 aufgenommen.