Spotify schafft das Herzen ab und verbessert es - durch neues Plus

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat schier unzählige Künstler, Alben und Songs zu bieten, es ist gar nicht so einfach, die Übersicht über seine Lieblingsinhalte zu behalten. Hier empfiehlt sich das Herzen von Alben und Liedern. Doch das Herz hat laut Spotify nun ausgedient.

Doppelfunktion durch Doppelklick

Zusammenfassung Herz-Symbol und "Zur Playlist hinzufügen" wird durch Plus-Button ersetzt.

Einmaliges Drücken fügt Song hinzu, weiteres Drücken öffnet Playlist.

Upgrade zum Plus soll helfen, sich besser mit Musik und Podcasts zu beschäftigen.

Rollout gestaffelt, Einführung in nächsten Wochen abgeschlossen

Denn der schwedische Dienst hat bekannt gegeben , dass man eine Optimierung seiner Benutzeroberfläche durchführen wird, bei der das bisherige Herz-Symbol sowie die "Zur Playlist hinzufügen"-Funktionalität durch einen einzigen Plus-Button ersetzt werden. Spotify nennt den Schritt "Upgrade des Herzes zu einem Plus". Das neue Plus hat also eine Doppelfunktion, diese Zweifach-Option wird durch ein wiederholtes Drücken des Plus durchgeführt.Das bedeutet, dass ein einmaliges Drücken des neuen Plus-Buttons den jeweiligen Song zur allgemeinen Liste der Lieblingssongs hinzufügt, bei einem weiteren Klick oder Berühren öffnet sich eine Übersicht der zuvor angelegten Playlists. Ein großer Button am oberen Rand erlaubt es aber natürlich auch, eine neue Liste anzulegen. Das Ganze funktioniert nicht nur mit einzelnen Songs, sondern auch mit Podcast-Episoden sowie ganzen Alben."Dieses Upgrade ist der jüngste Schritt in unserer kontinuierlichen Arbeit an einer intuitiveren Benutzeroberfläche, die es euch erleichtern soll, sich mit der Musik und den Podcasts zu beschäftigen, die ihr liebt", schreibt Spotify dazu. "Wir haben herausgefunden, dass das Speichern von Liedern und Podcasts die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Nutzer sie erneut anhören, was bedeutet, dass sie mehr Liebe für die Künstler oder Sendungen empfinden, die sie entdeckt haben."Das neue Plus-Feature wird ab sofort weltweit für die mobilen Plattformen Android und iOS verteilt. Der Rollout erfolgt allerdings gestaffelt, sodass die entsprechende Oberfläche nicht bei allen Anwendern sofort ankommt, die Einführung soll in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.