Streaming: Spotify in Spanien und der Schweiz besonders populär

Über 27 Prozent der für den Statista Global Consumer Survey befragten Spanier waren in den zwölf Monaten vor der Erhebung zahlende Kunden von Spotify. Damit ist der Musikstreamingdienst auf der iberischen Halbinsel besonders populär. Und wenn Werbung wirkt, könnten bald noch einige Abonnenten hinzukommen. Denn Spotify wird bald als Sponsor die Brust des FC Barcelona zieren. Außerdem wird aus dem Camp Nou Stadion dann das Spotify Camp Nou Stadion. Das soll dem schwedischen Unternehmen laut Medienberichten bis zu 70 Millionen Euro pro Saison wert sein. In Deutschland beläuft sich die Premium-Reichweite des Streamingdienstes auf rund 23 Prozent. Deutlich mehr sind es in der Schweiz, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Deutlich weniger dagegen in Österreich. Besonders fragmentiert ist der Markt in Frankreich. Hier liegt der Anteil der Befragten, die in den letzten zwölf Monaten für Spotify bezahlt haben, bei unter 16 Prozent.

