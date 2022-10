Mit neuen Spielen gegen Sony: Microsoft shoppt sich durch China

Microsoft hat laut informierten Quellen begonnen, sich in China verstärkt nach neuen Spielen umzuschauen, die auch weltweit zu sehr erfolgreichen Titeln werden könnten. Einer der Gründe ist offenbar der riesige Erfolg, den Sony mit "Genshin Impact" feiern konnte.

Microsoft lockt selbst kleinere Spielestudios mit großen Summen

Laut zwei Quellen aus der Spieleindustrie, die die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, hat Microsoft jüngst ein neues Team zusammengestellt, das den Auftrag hat, chinesische Spiele zu finden, die internationales Potenzial haben könnten. Das Unternehmen will so neue Wege finden, besser mit dem großen Konkurrenten Sony schrittzuhalten.Dem Bericht zufolge hatte Microsoft zwar zuletzt sein Angebot von per Abonnement im Rahmen des Xbox Game Pass erhältlichen Spielen mit den Titeln bekannter Spielehersteller gefüllt, doch mittlerweile nimmt das Unternehmen angeblich auch beim Einkauf von Titeln von kleineren, unabhängigen Entwicklern deutlich mehr Geld in die Hand, um ihnen attraktive Angebote zu machen.Als Belege für Microsofts verstärktes Engagement verweist Reuters auf Rückmeldungen von chinesischen Entwicklern. So gebe es mit Titeln wie "Party Animals" des chinesischen Spielstudios Recreate Games aus Shanghai und einer Reihe anderer Titel bereits erste Beispiele dafür, dass die Redmonder verstärkt in China einkaufen.Sony ist schon länger in China aktiv und gründete bereits 2017 ein spezielles Programm, in dessen Rahmen man mit chinesischen Entwicklern zusammenarbeitet. Das bekannteste Beispiel ist wohl "Genshin Impact", das sich nach seinem Erscheinen im Jahr 2020 zu einem weltweiten Erfolg entwickelt hat.Microsoft-intern bereue man, bei "Genshin Impact" eine Chance verpasst zu haben, heißt es. Die Redmonder hätten zwar schon früh in der Entwicklungsphase mit dem Studio hinter dem Titel verhandelt, konnten sich aber später nicht einigen. Seitdem gab es aber auch schon kleinere Erfolge für den Softwarekonzern. So konnte man den größten chinesischen Spieleanbieter NetEase überzeugen, das bisher durchaus erfolgreiche Spiel "Naraka: Bladepoint" exklusiv über den hauseigenen Xbox Game Pass anzubieten.