iPad Pro 2022: Vorstellung neuer Apple-Tablets schon heute erwartet

Die Vorstellung des iPad Pro 2022 steht kurz bevor. Experten zufolge soll Apple die neuen Tablets schon heute vorstellen. Hardware-Upgrades werden in Form des M2-Chips vor allem unter der Haube erwartet. Am bekannten Design wird der Hersteller voraussichtlich festhalten.

Apple M2-Chip als einzige Hardware-Neuheit?

Dennis Brendel / Unsplash

Nachdem sich die Gerüchte in den letzten Tagen zugespitzt haben, dürfte Apple heute über sein neues iPad Pro-Portfolio sprechen. Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte bereits am Wochenende einen Marktstart "in den kommenden Tagen" vorausgesagt und seine Prognose mittlerweile auf den heutigen Dienstag eingeschränkt.Auf ein großes Event oder einen Livestream wird der US-amerikanische Hersteller jedoch verzichten. Stattdessen soll das neue iPad Pro in einer 11- und 12,9-Zoll-Variante lediglich per Pressemitteilung angekündigt werden und kurz darauf im Online-Shop zur Verfügung stehen. Zu Preisen und Verfügbarkeit liegen noch keine Informationen vor.In der Gerüchteküche gilt bisher nur der Apple M2-Chip als gesetzt. Die ohnehin schon überdimensionierte Leistung der Profi-Tablets wird somit erneut erhöht. Wie weit sie an das MacBook-Portfolio heranreicht, bleibt abzuwarten. Schließlich scheint Apple im Laufe des Jahres auch seine Pro-Laptops, iMacs und den Mac Mini aktualisieren zu wollen. Das Design des iPad Pro 2022 dürfte hingegen im Vergleich zu den Vorgängern unverändert bleiben.Abseits der heutigen Vorstellung sprach Gurman in den letzten Tagen von Apples Fokus auf den Smart-Home-Bereich . So könnten iPads in Zukunft mithilfe einer Docking-Station zu einem passenden Hub transformiert werden. Allem Anschein nach sollen diese Pläne allerdings erst im kommenden Jahr 2023 umgesetzt werden.Dafür dürfte Apple anlässlich des iPad Pro 2022-Launch über die Verteilung von iPadOS 16 sprechen, das auf den neuen Modellen ab Werk installiert sein und spätestens Ende Oktober für ältere Tablets zum Download angeboten wird.