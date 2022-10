Neues iPad Pro 2022 ist da: Schwebefunktion, M2-Chip und WLAN 6E

Wie bereits erwartet, hat Apple heute das iPad Pro der sechsten Generation vorgestellt. Rein äußerlich bleibt alles beim Alten, dafür startet jetzt der M2-Chip, WLAN 6E-Support und eine neue Funktion für den Apple Pencil.

Technische Daten zum Apple iPad Pro (2022) Software iPadOS 16 Display Liquid Retina Display, 11 oder 12,9 Zoll, 2388 x 1668 Pixel und LED bei 11 Zoll, 2732 x 2048 Pixel und Mini-LED bei 12,9 Zoll, 600 Nits CPU Apple M2-Chip, 8 Core-CPU, 10 Core-GPU, 16 Core Neural-Engine Speicher 8 / 16 GB RAM, 128 GB bis 2 TB Datenspeicher Kamera 12 Megapixel (Weitwinkel) und 10 Megapixel (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) Konnektivität WiFi6 (AX), Bluetooth 5.3, USB-C (USB 4), GPS + 5G optional, Apple-Pencil-Support Sensoren Face ID, LiDAR, 3-Achsen-Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Barometer, Beschleunigungsmesser, Kompass Maße 11 Zoll: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm; 12,9 Zoll: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Gewicht 466-468 Gramm (11 Zoll), 682-684 Gramm (12,9 Zoll) Akku 28,65 Wh (11 Zoll), 40,88 Wh (12,9 Zoll) Farben Silber, Space Grau UVP 11 Zoll ab 1049 Euro, 12,9 Zoll ab 1449 Euro

Nach rund eineinhalb Jahren gibt es eine neue iPad-Pro-Generation - und bis auf den auch hier nun deutlich erhöhten, saftigen Preis gibt es eigentlich keine Überraschungen, was das Gerät an Neuerungen bringt. Auf Mini-LED, wie es zuvor in der Gerüchteküche immer einmal wieder hieß, verzichtet Apple beim 11-Zoll-Modell übrigens weiterhin.Die Neuerungen findet man alle unter der Haube - durch den Apple M2-Chip sind die beiden iPad Pro-Modelle in den Größen 11 und 12,9 Zoll nun leistungsstärker als je zuvor und bieten modernste Netzwerktechnik. Der M2 bietet einen 8-Kern-Prozessor mit einer 10-Kern-Grafikeinheit."Das iPad Pro der nächsten Generation verschiebt die Grenzen dessen, was auf dem iPad möglich ist. Es bietet noch mehr Vielseitigkeit, Leistung und Mobilität für das ultimative iPad Erlebnis", sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. "Mit der Power des M2 Chip vereint das iPad Pro unglaubliche Leistung und die fortschrittlichsten Technologien wie die innovative Schwebefunktion des Apple Pencil, ProRes Videoaufnahme, superschnelle drahtlose Verbindungen und die herausragenden Funktionen von iPadOS 16. Es gibt nichts Vergleichbares."Neu ist die "innovativen Schwebefunktion" des Pencil der zweiten Generation, so Apple. Mit der Schwebefunktion wird ein neues Extra bei der Bedienung beschrieben, mit dem das iPad den Pencil schon in einer Entfernung von rund bis zu 12 Millimeter zum Display erkennt. Damit bietet Apple jetzt eine Vorschau der Markierungen an, bevor Nutzer sie tatsächlich vornehmen.Interessant werden weitere neue Funktionen, die in Verbindung mit iPadOS 16 starten werden. Dazu gehört neben dem Stage Manager vor allem die Desktop Apps und ein Referenzmodus für Nutzer, die einen professionellen Farbabgleich benötigen.Apple startet beim iPad Pro ab sofort die Unterstützung für WLAN 6E3 und damit für schnellere Verbindungen über drahtlose Netzwerke. Damit werden Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 2,4 Gbit/s unterstützt, was doppelt so schnell wie bei der vorherigen Generation ist.Das neue 11- und 12,9-Zoll iPad Pro wird es in Silber und Space Grau geben, wahlweise mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB. Der Preis startet bei 1049 Euro (zuvor ab 879 Euro). Wer das 12,9 Zoll Modell in der größten Ausstattung bestellt, liegt bei 3183 Euro. Beim Zubehör wird es ebenfalls teuerer als zuvor: der Apple Pencil 2 kostet jetzt 149 Euro statt bisher 135 Euro. Das Magic Keyboard startet ab 369 Euro (plus 30 Euro) und das Smart Folio Keyboard ab 219 Euro (plus 20 Euro).Die Modelle sind ab sofort vorbestellbar und werden ab dem 26. Oktober ausgeliefert. Das neue iPadOS 16 startet am Montag, 24. Oktober.