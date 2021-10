PS5 ist erste Konsole seit drei Jahren, die mehr als Switch verkauft

Nintendos Switch ist im März 2017 auf den Markt gekommen und hat seither eine Erfolgsgeschichte an den Tag gelegt, die sich mehr als sehen lassen kann. Man hat den Markt dominiert, selbst als die neuen Konsolen veröffentlicht worden sind. Doch nun endete diese Strähne.

PlayStation 5 schlägt erstmals Switch

Dass Nintendos Hybrid-Konsole Switch das Zeug zum Riesenerfolg hat, dürfte auch der japanische Hersteller gedacht oder zumindest gehofft haben. Dass das Gerät aber ein solcher Hit und Dauerbrenner wird, daran dachte man vermutlich auch in den kühnsten Prognosen nicht. Nun endete aber ein beeindruckender Lauf, denn in den USA ist es zum ersten Mal seit fast drei Jahren einer anderen Spielekonsole gelungen, mehr als die Nintendo Switch zu verkaufen.Genauer gesagt konnte die Sony PlayStation 5 im September 2021 in den USA mehr Geräte verkaufen als die Switch, so das Marktforschungsunternehmen NPD Group (via The Verge ). Die Nintendo-Konsole konnte sich 33 Monate an der Spitze der Charts halten.Dass die PlayStation 5 erst jetzt erstmals an der Switch vorbeiziehen konnte, hat vermutlich gleich mehrere Gründe: Denn einerseits plagen die PlayStation 5 (wie die Xbox Series X) nach wie vor Lieferschwierigkeiten, es ist und bleibt nicht einfach, ein Gerät zu bekommen.Vor allem anfangs dürfte die Switch davon profitiert haben. Denn es ist schwer vorstellbar, dass PlayStation 5 und wohl auch Xbox Series X in den ersten Wochen und Monaten der Veröffentlichung hinter der Switch gelandet wären, wenn es genügend Exemplare gegeben hätte.Dass die PS5 das Nintendo-Gerät im September überholen konnte, hat vermutlich auch noch einen anderen Grund: Denn vor kurzem ist das OLED-Modell der Switch auf den Markt gekommen, das bedeutet, dass wohl einige im September mit dem Kauf eines Geräts zugewartet haben. Das bedeute aber auch, dass Nintendo vermutlich im Oktober wieder die Spitze erobern wird.