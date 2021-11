Neues Konzept-Design: So könnte die PlayStation 5 Pro aussehen

Während die PlayStation 5 weltweit nahezu stetig ausverkauft ist, soll Sony hinter den Kulissen bereits an einer PS5 Pro arbeiten. Obwohl die neue Konsole frühestens in den nächsten zwei bis drei Jahren erwartet wird, zeigen Konzept-Designer schon jetzt ihre Ideen.

Designer wünscht sich ein weniger ausladendes PS5 Pro-Design

Jermaine Smit

Der 3D-Designer Jermaine Smit alias Concept Creator ist bekannt für seine Konzepte, welche der Niederländer vorrangig für Smartphones und Spielekonsolen erstellt. In den letzten Wochen widmete er sich seinen Ideen rund um das Design der PlayStation 5 Pro, mit dessen Erscheinen Experten nach der Hälfte eines möglicherweise siebenjährigen PS5-Zyklus rechnen. Dass Hersteller wie Sony, Microsoft und Nintendo stetig an neuer Konsolen-Hardware arbeiten erscheint logisch, offiziell bestätigt wurde das voraussichtlich leistungsstärkere System jedoch bisher nicht.Im Gegensatz zu früheren Konzept-Designs basieren jene der PlayStation 5 Pro nicht auf durchgesickerten Patenten oder offiziellen Zeichnungen des japanischen Unternehmens, sie entspringen gänzlich der Feder Smits. Ob sich Sony von Ideen dieser Art inspirieren lässt bleibt abzuwarten. Die Enthüllung der aktuellen Version der PS5-Konsole hat jedoch gezeigt, dass der Hersteller deutlich vom anfangs geleakten Look der Development-Editionen abweicht, um ein Design zu kreieren, mit dem niemand gerechnet hat.Über die technische Ausstattung der möglichen PlayStation 5 Pro sind bis dato keine Hinweise an die Öffentlichkeit gelangt. Die Kollegen von LetsGoDigital spekulieren jedoch erneut über die Unterstützung von 8K-Gaming, das sich in den nächsten zwei bis drei Jahren etablieren könnte. In einer Zeit in der die aktuellen Konsolen allerdings noch nicht alle Spiele in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde, geschweige denn 120 FPS, darstellen können, scheint dieses Ziel jedoch in weiter Ferne zu sein. Ebenso wie passende, bezahlbare 8K-Fernseher.