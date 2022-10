Presenter+ und Audio Dock: Microsoft will Meetings verbessern

Neben neuer Surface-Hardware hat Microsoft bei seinem jüngsten Event eine ganze Reihe interessantes Zubehör vorgestellt. Nicht alles zielt dabei auf den Endverbraucher ab, und einiges ist sehr speziell, da es für Menschen mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurde.

Zubehör für "hybride Meetings"

Der Microsoft Projektor

Das Audio Dock

Es geht dabei um den neuen Microsoft Presenter+, das Microsoft Audio-Dock, und das neue Sortiment an adaptiven Zubehör für PCs. Letzteres wurde schon Anfang des Jahres angekündigt und heute nur der Verkaufsstart bestätigt. Der wird am 25. Oktober 2022 stattfinden.Bisher gibt es allerdings noch keine Informationen, wann das adaptive Zubehör bestehend aus Adaptive Mouse, Adaptive Hub und Adaptive Button auch in Deutschland zu haben sein wird, der Start ist noch nicht bekannt. Auch die Euro-Preise wurden noch nicht genannt.Microsoft hat zwei neue Produkte vorgestellt, die das Erlebnis von "hybriden Meetings" verbessern sollen: Den Microsoft Presenter+ und das Microsoft Audio Dock. Der Presenter+ ist die erste Teams-zertifizierte Steuerung für Präsentationen - also eine Fernbedienung, mit der in Teams mit wenigen Klicks Präsenations-Folien angezeigt, Lautstärke geändert und die Hand fürs Meeting gehoben werden können.Mit dem Presenter+ muss man nicht direkt am Rechner und damit an Tastatur und Maus sitzen und kann ein Meeting auch aus der Distanz per Knopfdruck verwalten. Der Presenter+ ist laut Microsoft ab sofort zum Preis von 99 Euro zu haben. Auf der deutschen Webseite war er jedoch noch nicht zu finden.Auch das Audio Dock ist für den Einsatz in Meetings gedacht. Dazu bietet es geräuschreduzierende Mikrofone, um die Tonqualität in Meetings zu verbessern. Das Audio Dock ist klein und handlich. Trotz der geringen Größe verspricht Microsoft mit den Omnisonic-Lautsprechern einen erstklassigen Klang. Das Audio-Dock verfügt über eine integrierte Stummschaltfunktion und bietet darüber hinaus HDMI-, USB-C x2 und USB-A-Anschlüsse sowie ein PC-Ladegerät mit Durchgangsfunktion. Laut Microsoft Deutschland liegt der Preis bei 289 Euro, Verkaufsstart ist ab sofort.