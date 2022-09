Surface Pro 9 & Surface Laptop 5: Erste CPU-Details & zwei neue Farben

Microsoft bereitet derzeit die Einführung des Surface Pro 9 und des Surface Laptop 5 vor, die wahrscheinlich auf einem Hardware-Event des Konzerns gegen Mitte Oktober präsentiert werden sollen. Wir können jetzt erste Angaben zur Hardware machen - und zwei neuen Farben.

Intel 'Alder Lake'-SoCs sorgen theoretisch für gut 20 Prozent mehr Leistung

256 GB bis 1 Terabyte SSD

"Forest" und "Sapphire" als neue Farboptionen - keine AMD-Laptops?

Microsoft

Das Microsoft Surface Pro9 wird laut uns vorliegenden Angaben aus dem Einzelhandel mit aktuellen Intel-Prozessoren aus der "Alder Lake"-Familie ausgerüstet sein. Konkret nennen unsere Quellen den Intel Core i5-1235U als Plattform des Basismodells, während der Intel Core i7-1255U in den besser ausgestatteten und teureren Versionen des 2-in-1-Tablets von Microsoft zum Einsatz kommt.Der Core i5-1235U bringt zwei High-Performance-Kerne mit maximal 4,4 Gigahertz mit, während zusätzlich auch noch acht stromsparende Kerne mit bis zu 3,3 Gigahertz Turbo-Taktrate an Bord sind. Der Chip liefert im direkten Vergleich zum Intel Core i5-1135G7 aus dem Surface Pro 8 bis zu 22 Prozent mehr Single-Core-Leistung - zumindest laut Benchmark Tests.In den Spitzenmodellen des Surface Pro 9 steckt der Intel Core i7-1255U, der eine identische Zahl von "P"- und "E"-Cores bietet. Die Taktraten liegen hier aber mit bis zu 4,7 Gigahertz bei den Performance-Kernen und maximal 3,5 GHz bei den Efficiency-Kernen etwas höher. Im Vergleich zum Core i7-1185G7 aus dem Surface Pro 8 sollen hier laut Benchmarks bis zu 12 Prozent mehr Single-Core-Leistung möglich sein.Je nach Modell sind bis zu ein Terabyte interner Flash-Speicher in Form einer PCIe-NVMe-SSD an Bord, wobei die größte von uns bisher gesichtete Ausbaustufe mit maximal 16 Gigabyte Arbeitsspeicher daherkommt. In Sachen Display ändert sich anscheinend nichts, denn es ist wieder von einem 13,5 Zoll großen PixelSense-Bildschirm die Rede, dessen Auflösung zumindest laut den uns vorliegenden - nicht unbedingt zuverlässigen - Angaben gleich bleibt.Das Surface Laptop5 wird offenbar mit den gleichen CPU-Varianten auf den Markt kommen und eine ähnliche Speicherausstattung bieten. Es sind also auch hier der Intel Core i5-1235U und der Intel Core i7-1255U aus der "Alder Lake"-Serie zu erwarten. Beim internen Speicher geht es zumindest in Europa wohl wieder bis ein Terabyte, während noch offen ist, ob es Versionen mit mehr als 16 Gigabyte RAM geben soll.Eine überraschende Neuigkeit ist, dass Microsoft zwei neue Farbvarianten für das Surface Pro 9 plant. Neben den bekannten Versionen in Schwarz und Platin-Silber gibt es Hinweise auf eine neue Farbe namens "Forest", also eine Art Grün, und eine zweite neue Farbe namens "Sapphire", wobei es sich um ein mehr oder weniger kräftiges Blau handeln dürfte. Ob auch das Surface Laptop5 neue Gehäusefarben mitbringt, wissen wir noch nicht.Während das Surface Pro9 wie berichtet neben den Intel-basierten Versionen auch in mindestens einer ARM-basierten 5G-fähigen Version mit dem neuen Microsoft SQ3 auf Basis des Snapdragon 8cx Gen3 auf den Markt kommen wird, gibt es bisher keinerlei Hinweise darauf, dass die Redmonder das Surface Laptop5 auch wieder mit AMD-Chips anbieten wollen. Noch ist es aber wohl zu früh, um sich in dieser Hinsicht festzulegen, es ist also nicht sicher, ob Microsoft tatsächlich in dieser Modellgeneration auf AMD Ryzen-Chips verzichtet.Preislich werden auch die neuen Surface-Modelle wieder alles andere als günstig. Das Surface Pro 9 kostet in der günstigsten uns bisher bekannte Version mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 256 GB SSD stattliche 1300 Euro. Das Surface Laptop5 mit 13,5-Zoll-Display kostet laut unseren Informationen mindestens 1200 Euro, während das größere 15-Zoll-Modell wohl ab 1500 Euro in den Markt startet.