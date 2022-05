Surface Laptop Go2: Händler zeigt Microsofts neues Low-Cost-Notebook

Microsofts neues Surface Laptop Go 2 startet offensichtlich schon Anfang Juni, wie ein jetzt in Korea gesichtetes Händler-Listing des neuen Notebooks mit aktualisierter Hardware nahelegt. Der Anbieter zeigt das neue Laptop auch schon auf ersten Bildern und verrät weitere Details.

Nur eine CPU zur Wahl

Das Surface Laptop Go 2 wird in einer "Vorbesteller-Notiz" schon jetzt detailliert gezeigt, die von einem Händler auf der koreanischen Plattform Cafe Naver (via The Verge ) offenbar verfrüht veröffentlicht wurde. Dort heißt es, dass das Gerät ab dem 2. Juni 2022 vorbestellt werden kann, so dass die Präsentation des neuen Microsoft-Notebooks wohl schon morgen oder übermorgen stattfinden könnte.Das Posting zeigt ein Gerät, das optisch dem Vorgängermodell entspricht und wieder mit einem 12,4 Zoll großen PixelSense-Display ausgerüstet ist. Unter der Haube werkelt laut dem Leak aus Korea ein Intel-Prozessor der 11. Generation, bei dem es sich wie von uns zuvor berichtet auch laut dem Listing um den Intel Core i5-1135G7 handelt.Der Chip wird in der in Korea beworbenen Version mit mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert, wobei uns vorliegende Händlerdaten schon vor einigen Tagen verrieten, dass es auch eine Basisvariante mit nur vier GB RAM geben wird. Was weitere Neuerungen angeht, hält sich der Informationsumfang bisher in Grenzen.So ist nur von einer "verbesserten HD-Webcam" mit 720p-Auflösung und F/2.0-Blende die Rede, wobei auch das Surface Laptop Go der ersten Generation eine solche Kamera bot. Abgesehen davon nennt der koranische Händler ein Gewicht von 1,127 Kilogramm und ein maximale Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden, wobei der Akku innerhalb einer Stunde auf 80 Prozent der Kapazität geladen werden kann.Wirklich neu ist beim Surface Laptop Go2 vor allem eines: es gibt eine neue Farbvariante namens "Sage", die in dem Händler-Listung aus Südkorea auch erstmals auf einem Marketing-Bild zu sehen ist. Es handelt sich um ein helles Grün, das offensichtlich durch die Materialwahl einen glänzenden Metallic-Effekt bietet.Das Surface Laptop Go 2 wird wohl in den kommenden Wochen auch in Deutschland an den Start gehen, wobei der Preis dann vermutlich bei rund 650 Euro liegen wird.