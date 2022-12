Starke Deals: Günstige HP-Notebooks mit AMD-Technik bei Saturn

Auf der Suche nach einem neuen und zudem günstigen Notebook für den mobilen Kreativalltag und das Home-Office empfehlen wir einen Blick auf die Angebote von HP und AMD im Online-Shop von Saturn. Von Einsteiger bis High-End erhält man hier aktuell besonders gute Deals.

Geschwindigkeit. Ausdauer. Unbegrenzte Möglichkeiten.

Notebooks für Einsteiger, Kreative und das Home-Office

Die besten Laptops mit AMD-Technik kaufen!

AMD und HP gehören seit Jahrzehnten zu den festen Größen am Notebook-Markt, die aktuell mit ihren flotten Ryzen-Prozessoren in Kombination mit leistungsstarken Radeon-Grafikeinheiten und langen Akkulaufzeiten von bis zu 24 Stunden überzeugen. Damit ist man vor allem in der Mittelklasse der Konkurrenz mehr als voraus, denn hier trifft die starke Performance auf einen besonders fairen Preis, wie die aktuellen HP-Angebote bei Saturn zeigen.Zu den beliebtesten Multimedia-Laptops gehört der HP 15s-eq2376ng . Der stylishe 15-Zöller verfügt über einen leistungsstarken AMD Ryzen 7 5700U-Prozessor mit acht Rechenkernen und bis zu 4,3 GHz. In Kombination mit 16 GB Arbeitsspeicher und seiner Radeon-Grafikeinheit bewältigt er nicht nur den Büro- und Streaming-Alltag problemlos, sondern bringt zudem ein großes Potenzial für die Nutzung von Kreativanwendungen mit - von Photoshop bis hin zum Videoschnitt. Für unter 700 Euro holt man sich einen echten Allrounder ins Haus.Für Einsteiger, die mit ihrem Notebook vorrangig im Internet surfen, Mails schreiben und in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, hat Saturn das HP 15s-eq1305ng im Programm. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 3-Prozessor, 8 GB RAM und einer 256 GB SSD erfüllt es die Ansprüche an den Office-Alltag von Otto Normalverbraucher. Und das Beste: Das 15-Zoll-Modell kostet nur noch 380 Euro. Soll es hingegen etwas Größeres sein, bietet sich das HP 17-cp0354ng mit 17-Zoll-Bildschirm und AMD Ryzen 5-Prozessor für 630 Euro als perfekter Desktop-Ersatz an.