Kuriose Umstände: Endlich erste Bilder der Pixel Watch aufgetaucht

Seit Jahren wird Google die Entwicklung einer eigenen Smartwatch zugeschrieben - der Pixel Watch. Bis jetzt wurden Gerüchte zu einem Start, Renderbilder und andere Hinweise wieder und wieder mit Schweigen quittiert. Jetzt ist Schluss damit: Die Uhr hat sich gezeigt.

Seit 4 Jahren gibt es Berichte zu einer Smartwatch von Google

Das passt perfekt zu den Leaks

Manchmal schweben Gerüchte zu neuen Technik-Produkten so lange in der Luft, dass man irgendwann fast den Glauben an sie verliert. Doch dann kommt mit neuen Informationshappen wieder frischer Wind in die Sache. Über die Pixel Watch konnten wir erstmals 2018 berichten, 2021 waren dann erste Bilder und ein Starttermin ins Spiel gebracht worden - der ohne irgendeine Regung seitens Google verstrich. Auch 2022 gab es immer wieder Lebenszeichen. In dieser Hinsicht ist das neueste Leak wohl das aufregendste seit Beginn unserer Berichterstattung. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zeigt sich hier die Pixel Watch erstmals, im echten Leben, neben anderen Geräten, und in ihrer vollen unverpixelten Pracht.Liefern kann diesen Eindruck Android Central , das die Bilder wiederum von einer Quelle erhalten haben will, die namentlich nicht genannt wird. Die Hintergrund-Geschichte: Die Pixel Watch sei von einem Mitarbeiter in einem Restaurant in den USA gefunden worden. Dieser habe dann mehrere Wochen auf eine Rückkehr der Besitzer gewartet. Nach dieser Zeit sei dir Uhr dann der Quelle überreicht worden, die wiederum die Bilder angefertigt hat. Mittlerweile hat sich diese Quelle zumindest auf Reddit als der Nutzer u/tagtech414 zu erkennen gegeben und den Hergang dort in einem eigenen Post mit der Überschrift " Ich bin der Typ, der die Pixel Watch geleakt hat " noch einmal beschrieben.Zu den Bildern selbst: Interessant ist hier unter anderem der direkte Vergleich, bei dem die Pixel Watch zwischen den beidem Modellen Apple Watch (40mm) und Galaxy Watch (46mm) platziert ist. Das Design passt dabei exakt zu dem, was Leaks teilweise schon im letzten Jahr vorausgesagt hatten. Die Google Uhr ist vollständig abgerundet und verfügt über eine Krone. Schaut man hier genauer hin, zeigen sich auch erstmals die wahren Ausmaße des Display-Randes - hier hatten Leaks definitiv Hoffnung auf eine deutlich schmalere Einfassung gemacht.Auf einem weiteren Bild zeigt sich, dass Google die Krone zwischen zwei weiteren Knöpfen platziert. Hier sind auch die Schienen zu sehen, die als Halterung für die Armbänder dienen - auch die zeigen sich auf einem weiteren Bild. Zudem scheint eine weitere Aufnahme auf der Unterseite einen Blick auf eine Ansammlung von Sensoren zu gewähren. Einen Eindruck des Betriebssystems der Uhr kann die Quelle leider nicht liefern: "Es wurde kein Ladegerät zurückgelassen, und die Batterie ist leer. Das Bild mit dem "G" Boot-Logo wurde von meinem Kumpel am Tag, als er es fand, aufgenommen", so die Erläuterung.Wie immer gilt: Inoffizielle Bilder müssen nicht das zeigen, was letztendlich beim Kunden landet - vor allem nicht bei diesen kuriosen Umständen. Die Bilder passen aber perfekt zu allen bisherigen Leaks. Wann kommt die Pixel Watch den jetzt endlich aus ihrem Versteck? Man darf vorsichtig optimistisch sein, dass dem Start bei der Google I/O 2022 kaum noch etwas im Weg steht.