Steam Sale: Valve nennt die nächsten Aktions-Termine weit im Voraus

Früher hat Valve aus seinen saisonalen Rabattaktionen auf Steam ein ziemliches Geheimnis gemacht. Diese waren allerdings kaum bis gar nicht zu verheimlichen, weshalb sich Valve entschlossen hat, diese Monate im Voraus bekannt zu geben. Und man ändert auch etwas.

Frühlingsaktion ersetzt Sale zum neuen Mondjahr

Steam Sales sind und bleiben beliebt, schließlich brauchen wir alle Nachschub an günstigen Spielen, die wir nie auch nur einmal starten werden. Das bedeutet, dass es früher regelmäßig Spekulationen und Leaks gegeben hat, die uns mitteilten, wann die nächste Schnäppchenaktion startet. Doch das war immer schwieriger unter Verschluss zu halten, weshalb man bei Valve beschlossen hat, dass man es auch gleich lassen kann.Und so ist zu erklären, warum man nun in einem Beitrag in der Steam Community bequem nachlesen kann, wann die nächsten Sales auf der Distributionsplattform für PC-Spiele über die Bühne laufen werden. Valve: "Mit dem Kalenderjahr 2023 kommt eine wichtige Änderung an den vier großen saisonalen Aktionen. Wir möchten Ihnen Informationen dazu schon jetzt mitteilen, damit Sie bzgl. Werbeaktionen und Geschäftstätigkeiten entsprechend vorausplanen können."Im konkreten Fall gibt Valve bekannt, dass die Aktion zum neuen Mondjahr von einer allgemeinen Frühlingsaktion ersetzt wird. Der Grund ist laut Valve, dass Winter- und Mondjahraktion zeitlich zu nahe liegen: "Die Veranstaltung einer Frühlingsaktion war eine häufig geäußerte Bitte unserer Entwickler- und Publisher-Community. Des Weiteren gibt uns eine Frühlingsaktion mehr Zeit zwischen den vier großen saisonalen Aktionen und Entwicklern mehr Gelegenheiten, im Verlaufe eines Jahres Rabatte anzubieten und ihre Produkte zu bewerben."Konkret bedeutet das: Die neue Frühlingsaktion findet zwischen 16. und 23. März 2023 statt. Natürlich muss man aber nicht so lange warten, bis man seinen Pile of Shame erweitern kann: Denn vom 22. bis 29. November 2022 gibt es die Herbstaktion, zum Jahreswechsel, also zwischen 22. Dezember und 5. Januar 2023 veranstaltet Steam wie üblich die Winteraktion.