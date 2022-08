Steam bekommt eine neue mobile App - und sie ist sogar brauchbar

Steam ist die mit Abstand wichtigste Distributionsplattform für PC-Spiele, Valve bietet dazu begleitend eine mobile App an. Diese war bisher aber ziemlich nutzlos, sie wirkt völlig veraltet und war schon immer eher lieblos umgesetzt. Das wird sich aber demnächst ändern.

"2015 hat sich gemeldet"

iOS-Beta schon voll

So mancher Steam-Spieler hat wohl die dazugehörige App auf seinem Smartphone installiert, allerdings dürfte die Anzahl jener Anwender, die sie auch tatsächlich aktiv im Einsatz haben und mehr als die Chat-Funktion nutzen, eher klein sein. Doch das soll sich ändern: Denn Valve hat gestern Abend bekannt gegeben, dass man an einer neuen Steam-Mobile-App arbeitet und dazu auch eine geschlossene Beta startet.Valve nimmt es durchaus mit Humor und spricht das völlig veraltete Aussehen auch offen an ("2015 hat sich gemeldet und wollte seine App zurück"). Die neue App wird entsprechend nicht nur ein neues Framework, sondern auch Aussehen bekommen.Zu den bisherigen Funktionen - im Shop stöbern, Steam-Guard-Codes erhalten und Handel bestätigen - kommen einige weitere hinzu: "Ab sofort unterstützt die App auch die Anmeldung per QR-Code, intelligentere Benachrichtigungen, eine verbesserte Bibliothek und mehrere Accounts", schreibt Steam in einem Blogbeitrag Die Beta steht auf Android und iOS bereit, in beiden Betriebssystem-Fällen kann man relativ leicht daran teilnehmen, bei Android über die Betatest-Möglichkeit von Google Play, im Fall von Apple ist das über die TestFlight-App der Kalifornier möglich. Letzteres ist aber nur theoretisch, denn bei iOS gibt es eine Einschränkung: Die Plätze sind hier auf 10.000 Teilnehmer beschränkt - und die sind bereits voll. Es ist nicht bekannt, ob Valve für Apple-Nutzer weitere Kapazitäten freischalten wird.Bisher macht die App auch einen guten bis sehr guten Eindruck, auch wenn noch nicht alle Bereiche überarbeitet und auf die neue Optik angepasst wurden. Wann die Anwendung die Betaphase verlassen wird, ist derzeit nicht bekannt, Steam-Nutzer können sich aber durchaus auf ein stark verbessertes mobiles Erlebnis freuen.