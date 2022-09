Steam bekommt überarbeiteten und stark verbesserten Chart-Bereich

Steam ist und bleibt die wichtigste Distributionsplattform für PC-Spiele und es ist immer wieder interessant, welche Games dort populär sind. Denn auf diese Weise kann man entdecken, was gerade angesagt ist und auch auf Neues stoßen. Valve hat die Charts sinnvoll überarbeitet.

Umsatzstärkste und populärste Games

Steam bot natürlich schon bisher Charts an, doch diese Auflistung war oftmals unübersichtlich und wenig aussagekräftig. Das lag auch daran, dass Valve bisher kein großes Interesse daran hatte, sich allzu tief in die Karten blicken zu lassen. Nun hat man aber offenbar erkannt, dass Transparenz von Vorteil und ein Anreiz sein kann, damit Kunden mehr über aktuelle Trends erfahren und auch neue Titel kaufen.Das ist auch der Grund, warum man nun eine vollständig überarbeitete Chart-Ansicht vorgestellt und schon gestartet hat. Steam: "Der neue Bereich ersetzt die bisherige Seite für Steam- und Spielstatistiken und bietet eine bessere Übersicht darüber, was aktuell auf Steam beliebt ist. Die neuen Listen der Topseller basieren auf dem Gesamtumsatz, einschließlich Verkäufen von Zusatzinhalten und Transaktionen im Spiel."Das bedeutet, dass man ein wesentlich besseres Bild bekommt, womit auf Steam Geld verdient wird. Aktuell bedeutet das, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 auf der Nummer 1 liegt, dahinter befindet sich Slime Rancher 2 und an der dritten Position etwas überraschend Counter-Strike : Global Offensive. Diese Topseller werden übrigens in Echtzeit ermittelt und angezeigt.Der zweite zentrale Bereich betrifft die aktuell meistgespielten Games, hier findet man vor allem kostenlos spielbare Titel wie Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 und Apex Legends, aber auch Dauerbrenner wie Grand Theft Auto 5.Außerdem zeigen die neuen Charts die Topsellerlisten der Woche, auch ein monatlicher Überblick ist nun möglich. Man kann die Charts außerdem ziemlich gut einschränken bzw. filtern, so sind etwa unterschiedliche Zeiträume und auch andere Regionen einstellbar.