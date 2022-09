Roboter: China hat bereits den Spitzenplatz und marschiert weiter voran

Während in den Köpfen oft noch das Bild vorherrscht, dass die westlichen Staaten die arbeitsintensiven Prozesse entweder automatisiert oder nach China auslagert, sieht die Realität längst anders aus. In China geht die Automatisierung extrem schnell voran.

Weniger Arbeitskräfte

In immer mehr Bereichen sind es nicht mehr die klischeehaften Heerscharen an Chinesen, die Konsumgüter für die ganze Welt fertigen. Längst werden immer breitere Teile der Produktion von Robotern übernommen. Fast die Hälfte aller Industrieroboter, die weltweit im Einsatz sind, stehen inzwischen in chinesischen Fabriken - und der Anteil steigt derzeit immer weiter an.Das geht aus den aktuellsten Daten der International Federation of Robotics (IFR) hervor. Und diese beziehen sich auf das Jahr 2020. Zum vorletzten Jahreswechsel zählte man in China demnach 243.000 installierte Industrieroboter. Binnen drei Jahren hatte sich die Menge demnach verdoppelt. Vor acht Jahren hörte man erstmals davon, dass man in dem Land verstärkt auf eine Automatisierung der Produktion setzen wolle.Ein Großteil der neuen Industrieroboter wird in der Elektronikfertigung, beispielsweise beim Bestücken und Löten von Leiterplatten und in der Automobilmontage eingesetzt. Insbesondere in der rasant wachsenden Produktion von Elektrofahrzeugen setzt man auf die automatisierten Systeme.Der Trend hat dabei eine relativ einfache Ursache: China verfügt mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern zwar über eine riesige Zahl von Arbeitskräften - seit Jahren gibt es aber immer weniger Menschen, die für die Industrie zur Verfügung stehen. Denn die Gesellschaft altert und immer mehr Menschen streben nach einem einfacheren und saubereren Job in Dienstleistungs-Bereichen.Die chinesische Regierung will aber nicht zulassen, dass die Produktions dadurch eingeschränkt werden muss - denn dies würde dazu führen, dass es schwerer wird, zu den westlichen Industriestaaten aufzuholen. Die Führung in Peking hat es daher zu einer nationalen Priorität erklärt, bei der Einführung der Robotik in der Industrie weltweit eine führende Rolle einzunehmen.