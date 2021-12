5-Jahres-Plan: China will Spitzenplatz in der Robotik erobern

China will in den kommenden Jahren zu einer weltweit führenden Größe in der Robotik werden. Das ist ein Kernelement eines neuen 5-Jahres-Plans, mit dem das Land vor allem die Probleme mit dem US-Embargo endgültig überwinden will.

Eigenbedarf und Export

Das Ministerium für Industrie und IT hat sich in den Planungen zum Ziel gesetzt, dass der Umsatz der Robotik-Industrie jährlich um jeweils mehr als 20 Prozent zulegt. Die Branche kam 2020 bereits auf ein Finanzvolumen von 15,7 Milliarden Dollar, doch fehlen ihr noch immer wichtige, grundlegende Technologien und es können noch kaum Roboter hergestellt werden, die besonders fortgeschritten sind.Daher steht die Steigerung der Innovationsfähigkeit im Mittelpunkt des neuen Planes. Anders dürfte es letztlich kaum möglich sein, insbesondere Japan als führendem Robotik-Produzenten etwas entgegenzusetzen. Um das dafür nötige wirtschaftliche Potenzial aufzubauen, sollen Unternehmen in dem Bereich umstrukturiert und wo es sinnvoll ist auch zusammengeschlossen werden.Seitens staatlicher Stellen soll es in den kommenden Jahren vor allem aber auch darum gehen, die Zusammenarbeit von Industrie, Forschung und Behörden zu verbessern. Das vorrangige Ziel ist es dabei, vom Bedarf an Importen aus den USA unabhängig zu werden, da die Handelssanktionen gegen US-Unternehmen, mit denen man in Washington versucht die Konkurrenz aus Fernost zu behindern, ansonsten zu einem Fehlschlag des Projekts führen dürfte.Der Schwerpunkt der Roboter-Entwicklung wird auf Industrie-Systemen liegen, die vorrangig in der Automotive-, Luftfahrt-, Transport- und Halbleiter-Industrie zum Einsatz kommen. Aber auch in der Gesundheitsversorgung, der Landwirtschaft, im Bergbau und beim Wohnungsbau will man mit Robotern Fortschritte erzielen. Und China wird hier sicher nicht nur die eigene Wirtschaft ausstatten wollen. Im Zuge einer neuen Welle in der Automatisierung hat der Bedarf an Robotern weltweit stark zugenommen.