Gigaset GX6: Modernes Outdoor-Smartphone "made in Germany"

Der deutsche Hersteller Gigaset hat mit dem GX6 ein neues, endlich mit moderner Technik ausgerüstetes Outdoor-Smartphone vorgestellt, das zwar nicht ganz günstig ist, dafür aber mit einem fast unveränderten Android und austauschbarem Akku punkten soll. Es ist "Made in Germany".

MediaTek-Plattform mit aktueller Technik & austauschbarer Akku

Gigaset

Das Gigaset GX6 ist vor allem eines: groß. Das Gerät besitzt ein 6,6 Zoll großes Full-HD-Display auf OS-Basis mit 2412x1080 Pixeln Auflösung und der Möglichkeit, eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz zu nutzen. Der Bildschirm erreicht bis zu 550 Candela, um auch im Freien gut ablesbar zu sein. Es hat eine Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5.Unter der Haube steckt der MediaTek Dimensity 900 5G-SoC, welcher acht bis zu 2,4 Gigahertz schnelle Kerne mitbringt. ER wird hier mit immerhin sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem UFS-2.1-Speicher kombiniert. Letzterer lässt sich dank eines MicroSD-Kartenslots um bis zu ein Terabyte erweitern. Außerdem sind gleich zwei SIM-Kartenslots an Bord, wobei eine Triple-Slot-Lösung verbaut wird - man muss also nicht auf einen der SIM-Slots verzichten, wenn man eine Speicherkarte einlegt.Das Kamerasystem des Gigaset GX6 ist ebenfalls angenehm modern ausgestattet. Die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor mit optischem Bildstabilisator und einer F/1.88-Blende, der per Pixel-Binning recht ordentliche Fotos liefern dürfte und per Phase Detection Autofokus scharfstellt. Hinzu kommt ein weitestgehend sinnfreier 2-Megapixel-Sensor für Makrobilder. Die Frontkamera arbeitet mit 16 Megapixeln und bietet eine F/2.0-Blende.Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6, Bluetooth 5.2 und NFC. Der Akku des Gigaset GX6 ist mit 5000mAh ordentlich groß und kann mit bis zu 30 Watt schnell geladen werden. Obendrein wird Wireless-Charging mit bis zu 15 Watt unterstützt. Gigaset bietet hier zudem die Option, den Akku auf Wunsch auszutauschen, wofür die Rückseite des GX6 einfach abgenommen werden kann. Man könnte also auch mehrere Akkus durchwechseln.Das GX6 ist trotz des austauschbaren Akkus und des 3,5-mm-Klinkenanschlusses für Headsets und Kopfhörer nach IP68 als staub- und wasserdicht zertifiziert. Als Betriebssystem läuft hier Android 12, wobei der Hersteller verspricht, dass man Aktualisierungen auf Android 13 und 14 anbieten will. Das Gerät wird wie die meisten anderen Gigaset-Smartphones in einem deutschen Werk zusammengesetzt und kann sich deshalb mit dem Schriftzug "Made in Germany" schmücken.Das Gigaset GX6 kommt in den nächsten Wochen für 579 Euro in den Handel.