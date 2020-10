Gigaset GS4: Neues Mittelklasse-Smartphone ist "Made in Germany"

Die deutsche Marke Gigaset hat mit dem Gigaset GS4 ein weiteres Smartphone vorgestellt, das in Bocholt vom Band läuft und somit das Siegel "Made in Germany" tragen kann. Es handelt sich um Gerät der Mittelklasse, das mit einem eigenstädnigen Design punkten soll.

Gigaset

Das Gigaset GS4 bietet ein 6,3 Zoll großes LCD mit einer Full-HD-Auflösung von 2340x1080 Pixeln, bei dem die IPS-Technologie für eine geringe Blickwinkelabhängigkeit sorgen soll. Der Bildschirm besitzt eine kleine "Notch" am oberen Rand, in der die Frontkamera mit ihrem 13-Megapixel-Sensor untergebracht ist.Im Innern tut der MediaTek Helio P70 Octacore-SoC seinen Dienst, dessen acht Kerne bis zu 2,1 Gigahertz erreichen. Der Chip wird hier mit vier Gigabyte Arbeitspeicher und einem 64 GB großen internen Flash-Speicher kombiniert, den man per separatem MicroSD-Kartenslot bequem erweitern kann. Außerdem gibt es zwei NanoSIM-Kartenslots, so dass man sowohl Speicherkarte als auch Dual-SIM-Betrieb gleichzeitig realisieren kann.Die Hauptkamera des Gigaset GS4 bietet eine Auflösung von 16 Megapixeln und eine F/1.8-Blende, während ein weiterer 5-Megapixel-Sensor mit F/2.2-Blende für Ultraweitwinkel-Fotos sowie eine weitestgehend als nutzlos zu bezeichnende Makrokamera mit zwei Megapixeln zusätzlich verbaut sind. Die maximale Video-Auflösung wird hier mit 1080p angegeben, wobei Gigaset keine Aussagen zur Bildwiederholrate machte.Der fest verbaute Akku des Gigaset GS4 bietet eine Kapazität von recht ordentlichen 4300mAh und wird mittels USB Type-C-Port per 15-Watt-Netzteil relativ schnell geladen. Optional kann die Energieversorgung auch per Wireless-Charging erfolgen. Zur weiteren Ausstattung des GS4 gehören auch nochNFC, Bluetooth 5.x, Dual-Band-WLAN und ein Kopfhöreranschluss sowie eine Benachrichtigungs-LED.Gigaset bietet das GS4 ab Mitte November unter anderem über seinen Online-Shop zum Kauf an. Das Gerät ist dann in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 229 Euro zu haben.