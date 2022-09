Nein, Spiele und Geräte gehen nicht in "Trauermodus" für die Queen

Großbritannien befindet sich nach dem Tod von Queen Elizabeth II. in einer zehntägigen Staatstrauer, das bedeutet, dass weite Teile des öffentlichen Lebens stillstehen. Für (britische) Spiele und auch Hardware gilt das aber natürlich nicht, auch wenn Spaßvögel das behaupten.

"Trauermodus" durch British English? Unsinn!

Politik, Freizeitveranstaltungen wie Fußballspiele und Konzerte, ja selbst geplante Operationen können in Großbritannien derzeit nicht stattfinden. Grund ist natürlich die Staatstrauer, die nach dem Tod der Queen angeordnet wurde. Das finden viele übertrieben, vor allem dann, wenn es Auswüchse hat, wie beispielsweise medizinische Behandlungen.Doch es gibt auch eine ganze Reihe an Menschen, die Spaß daran haben, andere zu verwirren. Das ist auch der Grund, warum viele dieser Tage dubiose Nachrichten bekommen, in denen behauptet wird, dass bestimmte Dienste und Geräte in einen "Trauermodus" gehen.So wird unter anderem derzeit ein Bild eines iPads geteilt, das angeblich ein solches Tablet im Trauermodus zeigt. Zu sehen ist das Bild der Queen, darunter ein Apple-Logo und der folgende Text: "Dieses iPad ist während der royalen Staatstrauer nicht verfügbar und wird es bis Montag, den 19. September bleiben." Dazu gibt es auch Tweet, die warnen, dass man die Sprache des Geräts keinesfalls auf British English stellen sollte, da dies den Trauermodus aktiviert.Manche Nutzer halten es für lustig, dass der eine oder andere darauf reinfällt, aber das ist natürlich ein Blödsinn bzw. ein typischer Internet-Hoax. Einen ganz ähnlichen "Scherz" gibt es auch bei Nintendo, auch hier wird behauptet, dass die Konsolen bis nächsten Montag nicht genutzt werden können, wenn man die Sprache entsprechend ändert.Auch das vor allem bei Kindern und Jugendlichen populäre Spiel Roblox hat einen solchen Hoax. In diesem ist ein Bild zu sehen, das "Verbindung getrennt" anzeigt und britische Nutzer "warnt", dass man Roblox im Vereinigten Königreich derzeit nicht spielen soll, weil das gar nicht ginge. Auch ist klar: Das ist ein Fake.